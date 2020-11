Han Solo - powstanie sequel filmu? Reżyser komentuje

fot. materiały prasowe

Han Solo: Gwiezdne wojny – historie było klapą finansową i nie spotkało się z dobrym przyjęciem fanów Gwiezdnych Wojen. Porażka tego widowiska sprawiła, że Disney zrezygnował z kolejnych spin-offów na wielkim ekranie. W sieci już jakiś czas temu pojawiła się jednak plotka o tym, że film doczeka się sequelu w postaci serialu, który miałby powstać dla platformy Disney+. O plotkach i szansach na kontynuację wypowiedział się sam reżyser widowiska, Ron Howard.

Howard był gościem w podcaście Lights, Camera, Barstool, w którym został zapytany właśnie o sequel.

Nic nie słyszałem, to żaden spoiler, ani nic takiego, ale myślę, że jest duże zainteresowanie postaciami. Myślę, że gdzieś na horyzoncie jest jeszcze zainteresowanie tym wykreowanym gangsterskim światem. Mogę was jednak zapewnić, że obecnie nie jest rozwijany żaden film ani nic dla Disney+. Ale to świetna sprawa, że Solo cieszy się wciąż dużą sympatią i oczywiście to dobrze wróży na przyszłość, że może w końcu uda się wrócić.

fot. Lucasfilm

W rozmowie Howard zdradził także, że Harrison Ford był zachwycony tym, co zaprezentował Alden Ehrenreich w tytułowej roli. Kto wie? Może będzie mu dane jeszcze w tej roli się pojawić.