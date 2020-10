Willow - informacje castingowe podpowiadają, kogo zobaczymy w serialu Disney+

fot. materiały promocyjne

Willow to kultowy film fantasy z 1988 roku. Jak wiadomo Disney+ i Lucasfilm stworzą serialową kontynuację produkcji. Zdjęcia do projektu mają rozpocząć się w kwietniu przyszłego roku w Walii, czyli w kraju, w którym kręcono oryginał. Nad historią pracują Joe Kasdan i Tom Kapinos, a Jon M. Chu ma wyreżyserować pierwszy odcinek serialu, która ma liczyć 8 epizodów z potencjałem na kolejne sezony. Portal The Illuminerdi dotarł do ogłoszeń castingowych, które rzucają trochę światła na to, jakie postacie zobaczymy w serialu. Poniżej przedstawiamy opisy.

fot. materiały prasowe

Dziewczyna 1 (18-24 lat) - Córka dwóch postaci z oryginalnego filmu

Dziewczyna 2 (18-24 lat) - Powracająca postać w serialu

Dziewczyna 3 (18-24 lat) - Główny czarny charakter serialu

Mężczyzna (30-35 lat) - obiekt uczuć Dziewczyny 2

Sugeruje się, że Dziewczyna 1 to córka Madmartigana i Sorshy z filmu, a Dziewczyna 2 to Elora Danan, księżniczka z przepowiedni z oryginalnego filmu.