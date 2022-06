Harley Quinn - podano przybliżony czas premiery 3. sezonu serialu. Nowe zdjęcie

fot. DC Comics

Serial animowany dla dorosłych Harley Quinn zakończył swój 2. sezon w 2020 roku i bardzo szybko został odnowiony na kolejną odsłonę. Jednak do tej pory nie otrzymaliśmy żadnych informacji na temat premiery 3. sezonu. Teraz to się zmieniło. Otóż na oficjalnym koncie produkcji na Twitterze ujawniono, że nowa seria zadebiutuje późnym latem, co oznacza, że możemy ją zobaczyć w sierpniu lub wrześniu. Informację okraszono nowym zdjęciem z 3. sezonu, które przedstawia Harley i Poison Ivy na wakacjach. Możecie je sprawdzić poniżej.

Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Jak zapowiedziała gwiazda i producentka projektu, Kaley Cuoco, nowa odsłona mocno skupi się na związku Harley i Ivy. Przy tym będzie absurdalna i szalona. W 3. serii pojawi się również postać Nightwinga, któremu głosu użyczy Harvey Guillen.

Harley Quinn 3. sezon - zdjęcie

fot. HBO Max

Dla przypomnienia w przygotowaniu znajduje się również spin-off serialu, który opowie o postaci Kite Mana i prowadzonym przez niego barze Noonan's, w którym spotykają się złoczyńcy Gotham.