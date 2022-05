Superman, Harley Quinn i inni w strojach kąpielowych. Lato w DC będzie gorące

Stanley "Artgerm" Lao/Mikel Janin/DC

Batman i Catwoman grający razem w piłkę na plaży? Supergirl robiąca sobie w wodzie selfie? Harley Quinn i jej słynne hieny bawiące się w piratów? Cóż, DC ma naprawdę oryginalny pomysł na promocję komiksów wydawnictwa, które na amerykańskim rynku zadebiutują w sierpniu. Czytelnicy będą bowiem mogli odnaleźć w nich alternatywne wersje okładek, przedstawiające ikoniczne postacie DC w strojach kąpielowych i bez reszty oddające się wakacyjnej aurze.

Autorami poniższych grafik są Stanley "Artgerm" Lao (jego pracę odnajdziecie w zeszycie Action Comics #1406), Mikel Janin (Batman #126), Rafa Sandoval (Batman/Superman: World's Finest #6), Emanuela Lupacchino (Black Adam #3), David Lapham (Deathstroke Inc. #12), Jeff Dékal (Catwoman #46), Megan Huang (Harley Quinn #21), Nicola Scott (Nightwing #95), Derrick Chew (Nubia: Queen of the Amazons #3) oraz Joëlle Jones i Jordie Bellaire (Poison Ivy #3).

Tak prezentują się wakacyjne materiały:

Nubia: Queen of the Amazons #3 - okładka alternatywna

W tym miejscu warto przypomnieć, że w latach 90. na podobny zabieg zdecydował się Dom Pomysłów. Od 1991 do 1995 roku w USA ukazywał się rocznik Marvel's Swimsuit Specials, który miał być w założeniu parodią "kąpielowego" wydania magazynu Sports Illustrated - w albumie czytelnicy widzieli wiele słynnych postaci w wakacyjnym wcieleniu.