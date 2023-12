Oto nowa przerażająca wersja Harley Quinn: pusty uśmiech, rozpadające się piksele, długie włosy

Fot. DC COMICS/ Sweeney Boo

Pojawił się nowa oficjalna wersja Harley Quinn. Najnowsza forma antybohaterki jest przerażająca: to sztuczna inteligencja, która uczy się tak szybko, że może wkrótce zastąpić swój własny pierwowzór. Jej wygląd, a także wyjaśnienie, jak powstała, możecie zobaczyć poniżej.

Oto nowa przerażająca wersja Harley Quinn

W komiksie Harley Quinn #34, autorstwa Tini Howard i Sweeney Boo, czytelnicy dowiadują się, dlaczego Lady Quark i Lord Volt z Ziemi-48 wysyłają zaawansowane wersje hien Harley, by miały na nią oko - bohaterowie monitorują ją, by móc za pomocą zebranych danych stworzyć na jej podobieństwo broń idealną. Osiągają zresztą swój cel, kodując wszystko, czego się o niej dowiedzieli, w istotę AI. W ten sposób tworzą koszmarnego i potężnego potwora, jakiego do tej pory nie było jeszcze w komiksach.

Jak widać, Harley Quinn w wersji AI budzi niepokój; piksele mrugają i rozpadają się, a postać na twarzy ma maskę, która przywodzi na myśl Noc oczyszczenia, z pustym i prostym uśmiechem. Jednak naprawdę przerażający jest fakt, jak szybko ten twór jest w stanie się uczyć; choć na początku mówi niezrozumiałym językiem, to gdy tylko słyszy prawdziwą Harley Quinn, zaczyna od razu kopiować styl jej mowy. To oznacza, że szybko może dorównać swojemu pierwowzorowi, a wreszcie go przewyższyć.

Harley Quinn #34 - plansze i okładki