Opinie o Madame Web i Morbiusie wpłynęły na Kravena? Reżyser komiksowego filmu wyjaśnia

Dziennikarz comicbook.com miał okazję przeprowadzić wywiad z reżyserem nadchodzącego filmu akcji na podstawie komiksów Marvela, J.C. Chandorem. Twórca ten stoi za produkcją Kravena Łowcy, która otrzymała kategorię wiekową wyłącznie dla dorosłych ze względu na obrazowe sceny przemocy. Film jest projektem Sony Pictures, co oznacza, że nie należy do MCU, lecz jest powiązany z innymi tytułami studia, takimi jak seria Venom, Madame Web i Morbius. W wywiadzie padło pytanie o to, jak negatywny odbiór poprzednich produkcji wpłynął na jego prace nad tym filmem.

Kraven Łowca inny niż filmy Sony

Chandor wyraził nadzieję, że fani dadzą szansę jego produkcji:

- Nie chcę wchodzić w szczegóły. Wielu fanów było niezadowolonych z decyzji dotyczących rozwoju niektórych filmów w uniwersum Spider-Mana od Sony. Są jednak tytuły, które odniosły duży sukces, więc ich dorobek ma mieszane rezultaty. Ludzie muszą dać nam szansę, przyjść do kina i wesprzeć nasz film. Dosłownie – spróbujcie zmyć to, co inne produkcje zrobiły. Dajcie temu projektowi szansę. Myślę, że zobaczycie, iż zrobiliśmy wszystko, by dostarczyć rozrywkową historię. Po zakończeniu filmu zauważycie, że jest potencjał na wiele ekscytujących rzeczy. Moim celem było jednak odizolowanie tego tytułu od reszty, ochrona filmu i opowiedzenie dobrej historii. Jeśli to się uda, będziemy mieć okazję stworzyć coś więcej.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że w przypadku Madame Web oraz Morbiusa duża ingerencja producentów z Sony zmieniła początkowe koncepcje tych filmów. Słowa Chandora o "chronieniu filmu" mogą sugerować podobne trudności, choć możliwe, że reżyserowi udało się zachować swoją wizję.

Inspiracje Kravena

Reżyser ujawnił, że inspiracją dla fabuły filmu jest komiks The Amazing Spider-Man: Ostatnie Łowy Kravena. Chandor oraz aktor Aaron Taylor-Johnson sugerują nawet powiązania z postacią Spider-Mana, co interpretuje dziennikarz comicbook.com. Według słów twórców geneza Kravena jako komiksowego łowcy zostanie ukazana w retrospekcjach, a współczesna część fabuły skupi się na jego ostatnich łowach. Chandor podkreślił, że osiągnięcie tego punktu w historii było dla niego kluczowe:

- Fajne w pracy nad takimi filmami jest to, że można czerpać z dekad kanonu i wybierać elementy, które najlepiej pasują do naszej opowieści. Ostatnie łowy Kravena były naszą główną inspiracją. Jeśli ludzie przyjdą i wesprą nasz film, zobaczą, że ta fabuła to cel, do którego zmierzamy. Mrok, głębia i wyzwania płynące z tej opowieści... Jeśli znasz kanon i dasz nam szansę, dostrzeżesz, że staraliśmy się oddać klimat tego komiksu na ekranie.

Kraven Łowca w kinach w grudniu.