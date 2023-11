Harold & Kumar - o dwóch takich, co powrócą. Twórcy zapowiadają 4 film po 12 latach

Powstanie czwarty film z komediowej serii Harold & Kumar! Informację przekazali sami twórcy, czyli Jon Hurwitz i Hayden Schlossberg. Zobaczcie sami.

Przypominamy, że seria składa się kolejno z takich produkcji jak: O dwóch takich, co poszli w miasto (2004), Harold i Kumar uciekają z Guantanamo (2008) i Harold i Kumar: Spalone święta (2011). W głównych rolach występują John Cho i Kal Penn. Każda część opowiada o zabawnych, a czasem absurdalnych przygodach dwójki przyjaciół, którzy na przykład w pierwszej części wybrali się na poszukiwania magicznego hamburgera.

Chris Killian z Comicbook.com rozmawiał z Jonem Hurwitzem, Haydenem Schlossbergiem i Joshem Healdem o ich nowej produkcji Zmasakrowani. Jednak w trakcie konwersacji pojawił się temat Harold & Kumar. Choć twórcy mają teraz pełne ręce roboty, to wciąż pamiętają o serii i chcieliby, by kolejna część ujrzała światło dzienne.

Po pierwsze nie możemy się doczekać, by zrobić kolejny film. Byliśmy ostatnio trochę zajęci przez. Ale miesiąc temu zjedliśmy kolację z Johnem (Cho) i Kat (Penn). Wszyscy mówimy o nakręceniu kolejnej części. Tak naprawdę to tylko kwestia czasu; sprawdzenie, kiedy bylibyśmy w stanie zmieścić to w naszych kalendarzach. Jesteśmy zdeterminowani, by się tego podjąć, po prostu musimy znaleźć na to czas.