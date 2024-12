Obsada Fallouta nie wiedziała w co się pakuje. "Dostaliśmy tylko dwa odcinki do przeczytania"

Amazon

Fallout od Prime Video to kolejna świetna adaptacja gry komputerowej, która powstała w ciągu ostatnich lat. Produkcja została nie tylko doceniona przez fanów i krytyków, ale też sprawiła, że wiele osób niezwiązanych z grami zainteresowało się postapokaliptyczną serią. Do tego podczas tegorocznego rozdania The Game Awards, Fallout otrzymał statuetkę za Najlepszą adaptację.

Panel zorganizowany przez Variety z członkami obsady zdradził, że nie mieli oni pojęcia o tym, gdzie zmierza serial, a do produkcji weszli niemalże na ślepo. W panelu uczestniczył Walton Goggins, Ella Purnell, Aaron Moten oraz Moisés Arias.

Dostaliśmy tylko dwa odcinki do przeczytania. Dwa odcinki, żeby pomóc nam w zrozumieniu tonu serialu. Reszta scenariuszy pojawiła się dopiero później. - powiedział Goggins.

Zanim dostałam jakikolwiek scenariusz chcieli się ze mną spotkać, porozmawiać o świecie i przedstawić ton. Jestem bardzo wdzięczna, że to zrobili, bo gdyby nie to, to nie sądzę, że dostałabym tę rolę i zagrała ją jak powinnam. Świat jest świetny. Od razu się wczułam w ten świat i postać. A potem czytanie scenariusza było już inne, prostsze. Zmieniło to sposób, w jaki słyszałam jej głos w swojej głowie. - dodała Purnell.

Chcieli mi sprzedać kilka detali, ale powiedziałem: "Proszę, nie." Praca w telewizji zmusza cię też do poddania się momentami w takich kwestiach. [...] Musisz czasem poddać się temu typowi pracy, szczególnie zważywszy na prędkość kręcenia i skalę takiego projektu. Musisz być gotów na to, żeby po prostu dać się zabrać w tę podróż. - zakończył Moten.

