Harry Potter: Powrót do Hogwartu - kiedy premiera w Polsce? Zobacz zapowiedź i zdjęcia

Fot. Materiały prasowe

Harry Potter – 20. rocznica: Powrót do Hogwartu będzie specjalnym programem jubileuszowym, celebrującym premierę filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Będziemy mogli zobaczyć w nim główne gwiazdy franczyzy, takie jak Daniel Radcliffe, Rupert Grint i Emma Watson. Tytuł przybliży widzom wiele zakulisowych historii, które są związane z powstawaniem produkcji. Możemy spodziewać się też specjalnie nagranych na tę okazję wywiadów, dzięki którym będzie można powspominać serię filmową, która zajmuje wyjątkowe miejsce w sercach wielu fanów na całym świecie.

Harry Potter: Powrót do Hogwartu - kiedy premiera w Polsce?

Premiera programu specjalnego Harry Potter – 20. rocznica: Powrót do Hogwartu odbędzie się w Polsce w HBO GO w styczniu.

Harry Potter – 20. rocznica: Powrót do Hogwartu

Jak zapowiada producentka wykonawcza Casey Patterson:

Przy tej niesamowitej grupie aktorów w powietrzu unosi się magia, kiedy wszyscy wracają tak jakby do domu - do oryginalnych planów zdjęciowych i dekoracji Hogwartu, gdzie zaczęli 20 lat temu. Ich podekscytowanie, gdy przygotowują się do zabrania swoich fanów w bardzo wyjątkową i osobistą dla nich podróż przez historię kręcenia serii filmów, jest wyraźnie wyczuwalne

Zwiastun programu na rocznicę Harry'ego Pottera

Harry Potter: Powrót do Hogwartu - kto pojawi się w programie?

W programie Harry Potter – 20. rocznica: Powrót do Hogwartu oprócz głównej trójki aktorów, którymi są Daniel Radcliffe, Rupert Grint i Emma Watson, pojawi się także reżyser i producent Chris Columbus. Do spotkania dołączą także Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch oraz Ian Har.

Program został wyprodukowany przez Warner Bros. Unscripted Television oraz Casey Patterson i Pulse Films.