Harry Potter 9 - czy aktorzy wróciliby w kontynuacji? Fani chcą, aktorzy odpowiadają

fot. materiały prasowe

Warner Bros. Discovery chce stworzyć nowe treści w świecie Harry'ego Pottera. Seria Fantastyczne Zwierzęta okazała się porażką i według nieoficjalnych informacji po klapie trzeciej części nie będzie kontynuowana. Plotki sugerowały, że włodarze korporacji rozważają adaptację książki Harry Potter i Przeklęte Dziecko. Część pierwsza i druga , czyli dalszych losów Harry'ego, Rona i Hermiony. Na ten moment żadnych decyzji nie podjęto i nic nie ogłoszono.

Harry Potter 9 - czy aktorzy by wrócili?

Rupert Grint niedawno w rozmowie z This Morning został zapytany o to, czy by wrócił do roli Rona Weasleya, gdyby taka szansa się pojawiła.

- Jeśli termin byłby dobry i wszyscy by wrócili, z całą pewnością bym to zrobił. Ta postać jest dla mnie ważna. Dorosłem i w pewnym sensie staliśmy się jedną osobą.

Nie jest to pierwszy raz, gdy aktor mówi otwarcie o chęci powrotu. Wcześniej wyjawił, że nie widziałby powodu, aby tego nie zrobić. Ważnym czynnikiem jest dla niego jednak powrót Daniela Radcliffe'a i Emmy Watson.

Jeśli Warner Bros. Discovery będzie chciał ten film ostatecznie zrobić, najwięcej problemu będą mieć z Danielem Radcliffem. Aktor wielokrotnie powtarzał w wywiadach, że nie jest jakoś szczególnie zainteresowany powrotem. Uważa, że byłaby to dla niego wielka zmiana w życiu. Nie da się ukryć, że całą karierę poświęcił na to, by odciąć się od szufladki bycia Harrym Potterem. Jednak pozostawia otwartą furtkę, mówiąc "nigdy nie powiem nigdy". Emma Watson natomiast jest otwarta na taką ewentualność.

Warner Bros. Discovery jednak, aby coś stworzyć w świecie Harry'ego Pottera muszą najpierw przekonać J.K. Rowling. Na razie od poprzednich plotek na temat ich zainteresowania kontynuacji nic nowego się nie pojawiło.