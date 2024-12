Harry Potter - tysiące dzieci na castingu. Twórcy o serialu i starcie prac na planie

HBO/Max

Reklama

W Londynie, w siedzibie Warner Bros. Discovery, odbyła się prezentacja platformy Max, podczas której zapowiedziano nowe seriale. Jednym z najważniejszych punktów programu był nadchodzący Harry Potter. Na wydarzeniu pojawili się showrunnerka Francesca Gardiner oraz reżyser Mark Mylod, znani z pracy nad hitem Sukcesja.

Harry Potter - proces wyboru młodych aktorów

Podczas prezentacji twórcy ujawnili, że w przesłuchaniach do ról młodych bohaterów wzięło udział aż 32 tysiące dzieci. Obecnie przeglądają od 500 do 1000 self-tape’ów dziennie, aby nikt nie został pominięty. Na podstawie nagrań zostaną wybrani kandydaci do kolejnych etapów przesłuchań. Decyzje o obsadzie mają zapaść prawdopodobnie w styczniu 2025 roku, gdy finaliści zostaną zaproszeni na osobiste spotkania z twórcami.

ROZWIŃ ▼

Wygląda bohaterów Harry'ego Pottera

Gardiner i Mylod podkreślili, że wiek postaci będzie zgodny z tym podanym w książkach. Przykładowo, Severus Snape będzie w swoich 30-stkach, a James i Lily Potterowie – w wieku 21 lat, kiedy zginęli. Kontynuując tradycję znaną z filmów, dorosłe postacie będą grane przez wybitnych brytyjskich aktorów. Nie skomentowali informacji castingowych, które krążą po sieci. W ogóle się do nich nie odnieśli.

Twórcy zaznaczyli, że nie zamierzają powielać tego, co w filmach zostało już świetnie przedstawione. Zamiast tego planują rozbudować świat Hogwartu, ukazując więcej codzienności nauczycieli i pracowników szkoły. Mylod zapowiedział także, że architektura Hogwartu będzie zmieniać się z biegiem czasu, co pozwoli lepiej ukazać ewolucję szkoły. Cała historia ma być opowiadana na przestrzeni 10 lat.

Platforma Max potwierdziła, że zdjęcia do serialu rozpoczną się latem 2025 roku, a premiera jest planowana na 2027 rok.