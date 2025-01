2-krotny zwycięzca Oscara przyjeżdża do Polski. Porozmawia z Agnieszką Holland na panelu Script Fiesty

Fot. Materiały prasowe

Christopher Hampton, dwukrotny zwycięzca Oscara w kategorii Najlepszy scenariusz adaptowany za obrazy Ojciec i Niebezpieczne związki, przyjeżdża do Polski. Weźmie udział w 13. edycji Script Fiesty, by wraz z Agnieszką Holland, twórczynią Zielonej granicy, porozmawiać o filmie Całkowite zaćmienie, który obchodzi okrągłą 30. rocznicę.

Christopher Hampton napisał scenariusz do filmu Całkowite zaćmienie, a Agnieszka Holland wyreżyserowała go. W trakcie 13. edycji Script Fiesty będą rozmawiać o pracy nad scenariuszem, współpracy z hollywoodzkimi gwiazdami, w tym Leonardo DiCaprio i Davidem Thewlisem, a także o tym, jak postrzegali go krytycy i publiczność w trakcie premiery i obecnie.

„Wizyta Christophera Hamptona i Agnieszki Holland to dla nas ogromny zaszczyt. Ich obecność na festiwalu to okazja, żeby dowiedzieć się, jak robi się filmy w Hollywood, ale także wspaniała możliwość, by poznać zakulisowe anegdotki na temat współpracy z Leonardo DiCaprio, dziś jednym z największych aktorów na świecie. Zapraszamy oczywiście także, przed spotkaniem, na projekcję filmu" – powiedział Artur Zaborski, dyrektor artystyczny festiwalu Script Fiesta.

13. edycja Script Fiesty odbędzie się w dniach 27-30 marca w warszawskim kinie Elektronik. NaEKRANIE.pl jest patronem wydarzenia.