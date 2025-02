Design nowych Na'vi z Avatara 3. Ich przywódcę zagra David Thewlis

fot. Steve Messing

W Avatarze i Avatarze 2: Istota wody niebiescy Na’vi często wskakiwali na swoje ikrany, by unosić się nad bujnymi dżunglami i oceanami. Jednak w nadchodzącym Avatar: Fire and Ash czeka nas zupełnie nowy rodzaj podróży powietrznych. Klan Tlalim, to nowa grupa Na’vi, która przemieszcza się po bujnej księżycowej krainie na gigantycznych stworzeniach przypominających meduzy – a na ich czele, dosłownie, stoi Peylak, grany przez Davida Thewlisa.

Avatar: Fire and Ash - grafiki

Wbrew plotkom, Thewlis nie gra posępnego Na'vi z klanu Mangkwan, lecz kolorowo odzianego wodza. Projektantka kostiumów do Avatar: Fire and Ash, Deborah L. Scott, opisała wygląd Peylaka i jego plemienia:

Są radośni, szczęśliwi, kolorowi. Kiedy pojawiają się w naszym filmie, wszyscy są podekscytowani ich widokiem. To jakby cyrk przyjechał do miasta. Ubranie Peylaka jest przepiękne, zwłaszcza jego płaszcz w kolorach zachodzącego słońca. Początkowo płaszcz był trochę bardziej surowy, bardziej rustykalny. Ale gdy klany się rozwijały, Jim powiedział: ‘Po prostu nie sądzę, że jest wystarczająco wspaniały.‘

Premiera trzeciego filmu z serii Avatar ma nastąpić 19 grudnia 2025 roku