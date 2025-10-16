Reklama
Zdjęcia z planu serialu Harry Potter. Tej nocy Voldemort pojawił się w domu Jamesa i Lily

Wygląda na to, że HBO kręci kluczową scenę z książek o Harrym Potterze. Chodzi o tragedię, do której doszło w Dolinie Godryka podczas świętowania Halloween.
Paulina Guz
Tagi:  hbo 
harry potter
Harry Potter - serial HBO/Max
Pojawiły się nowe zdjęcia z planu serialu Harry Potter od HBO. Widać na nich dzieci przebrane w kostiumy na Halloween i udekorowane miasteczko. Wszystko wskazuje na to, że jest właśnie kręcona kluczowa scena, podczas której Lord Voldemort pojawił się w domu Lily i Jamesa Potterów. Jak wiemy, złoczyńca zabił wtedy rodziców Harry'ego. Jednocześnie to wydarzenie stało się początkiem legendy Chłopca, który przeżył. Do tragedii doszło w Dolinie Godryka, 31 października 1981 roku, czyli podczas świętowania Halloween. Właśnie dlatego przebrania dziecięcych statystów i dekoracje wskazują na kręcenie tej sceny. 

Harry Potter - zdjęcia z Doliny Godryka

Nowe zdjęcia z planu możecie zobaczyć poniżej. 

Harry Potter - zdjęcia z Doliny Godryka

Harry Potter - zdjęcia z Doliny Godryka
Harry Potter - co wiadomo o serialu?

Showrunnerką serialu jest Francesca Gardiner. Mark Mylod pełni rolę reżysera. Zdjęcia obecnie trwają w Wielkiej Brytanii, a pierwszy sezon będzie składał się z 10 odcinków.

W obsadzie znaleźli się Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Arabella Stanton jako Hermiona Granger, Alastair Stout jako Ron Weasley, Lox Pratt jako Draco Malfoy, Rory Wilmot jako Neville Longbottom, Leo Earley jako Seamus Finnigan, Alessia Leoni jako Parvati Patil, Sienna Moosah jako Lavender Brown, Amos Kitson jako Dudley Dursley, John Lithgow jako Albus Dumbledore, Janet McTeer jako Minerva McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape, Nick Frost jako Rubeus Hagrid, Luke Thallon jako Quirinus Quirrell, Louise Brealey jako Madam Rolanda Hooch, Paul Whitehouse jako Argus Filch, Katherine Parkinson jako Molly Weasley, Johnny Flynn jako Lucius Malfoy, Bel Powley jako Petunia Dursley, Daniel Rigby jako Vernon Dursley, Anton Lesser jako Garrick Ollivander, Bertie Carvel jako Cornelius Fudge oraz Asha Soetan jako Angelina Johnson.

Premiera serialu Harry Potter na HBO Max odbędzie się w 2027 roku.

Harry Potter - nowe zdjęcia z planu. Tak wygląda pociąg do Hogwartu

Źródło: comicbookmovie.com

Paulina Guz
