Harry Potter - tak wygląda Hogwart z bliska. Nowe nazwiska w obsadzie

Fot. Max

Reklama

Wielu fanów na całym świecie czeka na serial Harry Potter. Finał filmowej serii zadebiutował w 2011 roku, więc minęło aż 14 lat od ostatniej próby przeniesienia twórczości J.K. Rowling na ekran. Biorąc pod uwagę to, że mamy do czynienia z ogromną marką, a także fakt, że dostaliśmy do tej pory tylko jedną adaptację, ogromne zainteresowanie projektem nie powinno dziwić.

Niestety, na razie HBO nie publikuje praktycznie żadnych oficjalnych materiałów promocyjnych. Co jakiś czas pojawiają się jednak nowe zdjęcia z planu i ogłoszenia dotyczące obsady, które dają nam przedsmak czeka, co zostanie pokazane na ekranie. Do tej pory widzieliśmy chociażby pierwsze spojrzenie na Dominica McLaughlina, który gra główną rolę, rodzinę Weasleyów na peronie 9¾ i pociąg do Hogwartu.

Teraz pojawiły się kolejne ciekawe ujęcia, na które warto zwrócić uwagę, a także dwa nowe ekscytujące nazwiska aktorów, którzy zagrają w serialu.

Harry Potter - Hogwart z bliska

Na nowych zdjęcia z planu Harry'ego Pottera widać między innymi pierwsze spojrzenie na szklarnię, z której korzystają uczniowie Hogwartu, ucząc się o roślinach. Przed budynkiem będzie kilka małych ogródków. Jak wiele innych serialowych lokalizacji, ta również jest budowana od zera. Jest też coś, co wygląda na chatkę Hagrida, a także przestrzeń, która może być boiskiem quidditcha. Zobaczcie sami:

Harry Potter (serial HBO) - zdjęcia z planu. To może być chatka Hagrida Zobacz więcej Reklama

Harry Potter - nowe nazwiska w obsadzie

Dzisiaj poinformowano także, że francuski aktor Lambert Wilson i szwajcarska aktorka Martha Keller zostali obsadzeni kolejno w rolach Nicolasa Flamela i Perenelle Flamel. To oznacza, że HBO nie ogranicza się tylko do osób z Wielkie Brytanii, jeśli chodzi o obsadę.