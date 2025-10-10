Harry Potter - tak wygląda Hogwart z bliska. Nowe nazwiska w obsadzie
HBO obsadziło Nicolasa Flamela i Perenelle Flamel. Są też nowe zdjęcia z planu, które pokazują różne miejsca na terenie Hogwartu. Twórcy w większości budują scenografię od zera, więc na pewno ciekawie jest oglądać, jak ożywiają miejsca z książek.
Wielu fanów na całym świecie czeka na serial Harry Potter. Finał filmowej serii zadebiutował w 2011 roku, więc minęło aż 14 lat od ostatniej próby przeniesienia twórczości J.K. Rowling na ekran. Biorąc pod uwagę to, że mamy do czynienia z ogromną marką, a także fakt, że dostaliśmy do tej pory tylko jedną adaptację, ogromne zainteresowanie projektem nie powinno dziwić.
Niestety, na razie HBO nie publikuje praktycznie żadnych oficjalnych materiałów promocyjnych. Co jakiś czas pojawiają się jednak nowe zdjęcia z planu i ogłoszenia dotyczące obsady, które dają nam przedsmak czeka, co zostanie pokazane na ekranie. Do tej pory widzieliśmy chociażby pierwsze spojrzenie na Dominica McLaughlina, który gra główną rolę, rodzinę Weasleyów na peronie 9¾ i pociąg do Hogwartu.
Teraz pojawiły się kolejne ciekawe ujęcia, na które warto zwrócić uwagę, a także dwa nowe ekscytujące nazwiska aktorów, którzy zagrają w serialu.
Harry Potter - Hogwart z bliska
Na nowych zdjęcia z planu Harry'ego Pottera widać między innymi pierwsze spojrzenie na szklarnię, z której korzystają uczniowie Hogwartu, ucząc się o roślinach. Przed budynkiem będzie kilka małych ogródków. Jak wiele innych serialowych lokalizacji, ta również jest budowana od zera. Jest też coś, co wygląda na chatkę Hagrida, a także przestrzeń, która może być boiskiem quidditcha. Zobaczcie sami:
Harry Potter - nowe nazwiska w obsadzie
Dzisiaj poinformowano także, że francuski aktor Lambert Wilson i szwajcarska aktorka Martha Keller zostali obsadzeni kolejno w rolach Nicolasa Flamela i Perenelle Flamel. To oznacza, że HBO nie ogranicza się tylko do osób z Wielkie Brytanii, jeśli chodzi o obsadę.
Źródło: comicbookmovie.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
06
paź
Syn cieśli
07
paź
Alchemia tajemnic
07
paź
Nowoczesne związki
10
paź
Little Nightmares: Enhanced Edition
10
paź
Little Nightmares III
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1946, kończy 79 lat
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1969, kończy 56 lat
ur. 1961, kończy 64 lat
ur. 1967, kończy 58 lat