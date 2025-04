Kolejny aktor z serialu Harry Potter ostro krytykowany. Odpowiedział

fot. materiały prasowe

Kilka dni temu na kontach społecznościowych Max ogłoszono pierwszą szóstkę aktorów, którzy wcielą się w nauczycieli Hogwartu. Wśród nich są m.in. Paapa Essiedu (Severus Snape), Nick Frost (Rubeus Hagrid) oraz Janet McTeer (Minevra McGonagall). Z kolei następcą Richarda Harrisa oraz Michaela Gambona będzie John Lithgow, który odtworzy postać Albusa Dumbledore'a. Natomiast jego casting wzbudzał wątpliwości wśród fanów Harry'ego Pottera. Co aktor o tym sądzi?

Harry Potter - John Lithgow reaguje na krytykę

John Lithgow był gościem w programie BBC, The One Show, gdzie odniósł się do reakcji fanów na jego obsadzenie w serialu Harry Potter. Zauważył, że widzowie wskazują na jego amerykańskie pochodzenie.

- Nie jestem Anglikiem, choć grałem jednego w telewizji. Przypominam wszystkim, że zagrałem Winstona Churchilla w The Crown i poradziłem sobie.

Aktor dodał, że rozumie "zbulwersowanych fanów", natomiast zrobi, co w swojej mocy, by odpowiednio oddać tę postać.

Przypomnijmy, że serial Harry Potter ma zadebiutować w 2026 roku. Scenarzystką i showrunnerką została Francesca Gardiner.

