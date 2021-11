Harry Potter nie powtórzy sukcesu Pokémonów. Niantic zawiesza rozwój potterowskiej gry AR

fot. WBIE

Kiedy w 2016 roku firma Niantic wypuściła na rynek Pokémon Go, świat ogarnęło istne szaleństwo. Pomysł przeniesienia popularnej marki do rzeczywistości rozszerzonej okazał się strzałem w dziesiątkę, a doświadczenie zespołu Niantic w produkcji tytułów AR zaowocowało przyciągnięciem przed ekrany smartfonów milionów graczy z całego świata. Ulice zaroiły się od młodych i starych kandydatów do tytułu mistrza Pokémon, którzy przemierzali miasta i wsie w poszukiwaniu egzotycznych egzemplarzy kieszonkowych potworków.

Kiedy w 2019 roku światło dzienne ujrzała kolejna gra AR od Niantic, Harry Potter: Wizards Unite, wydawało się, że powtórzy sukces Pokémon Go. W końcu funkcjonowała na podobnej zasadzie, łącząc nowoczesną, wysoce immersyjną technologię z popularną marką.

Niestety, Harry Potter w wersji AR nie przetrwał próby czasu. Deweloper ogłosił, że 31 stycznia 2022 roku zamknie serwery Harry Potter: Wizards Unite. Tytuł będzie dostępny w App Store, Google Play oraz Galaxy Store jedynie do 6 grudnia, po tym terminie Niantic rozpocznie powolne wygaszanie gry usługi. Od tego dnia zamknięty zostanie sklep z wirtualnymi przedmiotami, a z końcem stycznia przyszłego roku firma zamknie także forum oraz kanały społecznościowe powiązane z tym tytułem.

Zespół Niantic nie podał oficjalnej przyczyny zawieszenia prac nad grą, można jednak podejrzewać, że dalsze utrzymywanie produkcji przy życiu stało się nieopłacalne. Tym samym Harry Potter: Wizards Unite dołączył do kolejnego tytułu AR od Niantic, który nie przetrwał próby czasu. W listopadzie 2021 roku firma zamknie także serwery Catan: World Explorers.