Uchylono wyrok aktora z Obcego: Przymierze. Czy zlecił on napad na samego siebie?

fot. Fox

Reklama

Jussie Smollett to aktor, którego możecie kojarzyć z serialu Imperium oraz Obcy: Przymierze.

W styczniu 2019 roku Smollett powiadomił policję o napadzie, którego został ofiarą. Z jego słów wynikało, że dwóch nieznajomych mężczyzn napadło na niego tuż przed jego mieszkaniem w Chicago. Z zeznań Smolletta wynikało, że napastnicy używali w stosunku do niego wulgarnych, homofobicznych i rasistowskich tekstów, a także założyli sznur wokół jego szyi. W całej sprawie przeprowadzono śledztwo, z którego wynikło jednak, że Smollett ukartował całe zajście i oszukał policję. To nie byli przypadkowi napastnicy, a ludzie opłaceni przez niego do zrobienia właśnie tego.

W marcu 2019 roku jego prawnikowi udało się jednak dojść do porozumienia z prokuratorem stanowym Cook County. Smollett miał zapłacić 10.000 dolarów i uczestniczyć w pracach społecznych. Wokół sprawy zrobiło się jednak głośno, a kontrowersyjna decyzja o porozumieniu doprowadziła do tego, że stan Illinois do sprawy zatrudnił innego prokuratora, Dana Webba. Oskarżył on Smolletta raz jeszcze w lutym 2020 roku, a w listopadzie 2021 rozpoczął się proces przeciwko aktorowi, który ten przegrał po miesiącu. Aktor miał spędzić 150 dni w więzieniu, 30 miesięcy w wyroku w zawieszeniu i zapłacić 130.000 dolarów.

Uchylono wyrok aktora z Obcego: Przymierze

Do tego jednak nie dojdzie, ponieważ Sąd Najwyższy w Illinois zgodził się na początku tego roku usłyszeć jego apelację. W czwartek, tj. 21 listopada 2024 roku, ten sam Sąd uznał, że decyzja o wznowieniu śledztwa przez Webba w 2019 roku naruszyła jego prawa. Wyrok za przestępstwa z 2019 roku został uchylony. Po ogłoszeniu decyzji Sądu, Webb, który prowadził ponowne śledztwo, wypowiedział się o całej sprawie. Jego zdaniem decyzja Sądu nie miała nic wspólnego z niewinnością Smolletta. W dalszym ciągu uważa, że dowody zebrane w trakcie śledztwa jasno wskazują na to, że Smollett sam zorganizował przestępstwo wymierzone przeciw sobie.