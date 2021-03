Harry Potter - nowy film w planach? Warner Media planuje rozwój uniwersum

materiały prasowe

Jason Kilar, szef Warner Media podczas rozmowy z inwestorami mówił o przyszłości Harry'ego Pottera. Mówił, że współpraca z J.K. Rowling związana z ich planami na rozwój tego uniwersum ma wielki potencjał, który zamierzają wykorzystać.

Wiemy, że będzie mieć to związek z serialem osadzonym w tym świecie, który jest tworzony dla HBO MAX. Według źródeł The Hollywood Reporter studio Warner Bros. może również tworzyć kinowy film oparty na sztuce Harry Potter and the Cursed Child. Jest to bezpośrednia kontynuacja wydarzeń znanych z cyklu książkowego i kinowej serii.

Dziennikarze zwracają uwagę, że rozmowa o potencjalnych kontynuacjach Harry'ego Pottera pojawiła się w momencie, gdy Jason Kilar zaczął mówić o kreatywnym bogactwie przyszłości w Warner Bros. Na razie nie ma konkretów, ale widać, że są tutaj plany i nie są one związane tylko z Fantastycznymi Zwierzętami.

Poruszył też kwestie dystrybucji kinowej. W tym aspekcie zgadza się z Bobem Chapkiem, szefem Disneya, że nie ma szans na powrót do sytuacji sprzed pandemii. Widzi w tym skróconą dystrybucję w kinach i znaczny rozwój platform streamingowych.