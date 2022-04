Harry Potter - ranking filmów wg. krytyków. Tajemnice Dumbledore'a blisko dna

warner bros.

Chyba nikt nie planował, że seria Fantastycznych Zwierząt może namieszać w rankingu filmów z uniwersum Harry'ego Pottera, ale też nikt nie przypuszczał, że oceny wystawiane przez krytyków będą tak słabe. Najlepiej wypada pierwsza część - Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć, tutaj była odrobina magii i elementów, które wskazywały na coś nowego w tym świecie, ale druga, a później też trzecia część, nie miały już żadnej taryfy ulgowej.

Recenzenci krytycznie podeszli do trzeciej części zatytułowanej Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a, co oznacza, że w serwisie Rotten Tomatoes ma w tym momencie jedynie 58% pozytywnych recenzji. To sprawia, że mamy do czynienia z jedną z najgorszych filmowych produkcji w świecie Harry'ego Pottera. Zobaczcie jak prezentuje się na ten moment ranking produkcji z tej franczyzy według procentów z Rotten Tomatoes (w przypadku tych samych procentów, pod uwagę brana jest liczba wystawionych ocen).

Harry Potter - ranking filmów (Rotten Tomatoes)

11. Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda (2018) - 36% pozytywnych recenzji krytyków na Rotten Tomatoes

Zobacz także:

Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a - film wciąż w kinach w Polsce.