Harry Potter doczeka się rebootu? Nowy przeciek nie podoba się fanom

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Nowa plotka o tym, że czeka nas reboot serii Harry Potter pochodzi od dwóch źródeł z Twittera, czyli Valliant Renegade i WDW Pro. Jednak coraz więcej portali na czele z IGN i CBR podaje ją dalej, traktując te źródła jako rzetelne. Na razie największe strony branżowe nie informują o reboocie, więc traktujcie te doniesienia z dystansem. Jednakże szum wokół nich w mediach społecznościowych sprawia, że trudno przejść obok obojętnie.

Harry Potter - reboot w planach?

Według tej plotki Warner Bros. Discovery bierze pod uwagę dokonanie rebootu całego uniwersum Harry'ego Pottera. W ramach tej decyzji mieliby obsadzić nowych aktorów w kluczowych rolach znanych z tej serii. Dodają, że ten pomysł oparty byłby na... nowej adaptacji siedmiu książek o Harrym Potterze. Źródła podkreślają jednak, że nie podjęto jeszcze decyzji, ale na tym etapie rozważane są różne opcje.

Wcześniej czytaliśmy, że WBD rozważa kontynuację w formie adaptacji książki Harry Potter i Przeklęte Dziecko. Część pierwsza i druga , co pokazuje,że biorą pod uwagę różne scenariusze. Reakcje na informacje są ekstremalnie negatywne, więc trudno traktować tę plotkę jako coś, co może stać się rzeczywistością. Zwłaszcza, że filmy uniwersum mają jakość, która przyciąga kolejne pokolenia. Dla wielu reboot w takiej formie to coś, co byłoby zbyt szybko po stworzeniu poprzednich adaptacji. Do tego dochodzi problem wizerunkowy WBD, bo przez kontrowersyjne decyzje z usuwaniem treści z HBO Max nie jest najlepszy. Taka decyzja o reboocie znacznie by to pogorszyła. Fani mają nadzieję, że jednak nikt w pogoni za szybkim zarobkiem nie podejmie tej już kontrowersyjnej decyzji.

Przypomnijmy, że według wcześniejszych doniesień seria Fantastyczne Zwierzęta nie doczeka się pięciu części, jak pierwotnie planowano. Jest to efekt kiepskiego wyniku w box office trzeciej odsłony. Tyle wiemy z przecieków na ten temat.