Harry Potter - co z serialem? Producent o postępie prac nad rebootem

fot. materiały prasowe

Wiemy, że Warner Bros. planuje reboot Harry'ego Pottera. Ta decyzja o ponownej adaptacji książek w formie serialu tworzonego dla platformy Max (w Polsce to HBO Max) wywołała swego czasu burze w sieci. Większość fanów wypowiada się negatywnie, bo filmowe adaptacje nadal się bronią i mają jakość, której oczekują. To jednak nic nie zmienia w planach producentów.

Harry Potter - reboot

David Heyman jest producentem wykonawczym serialu. W rozmowie z Total Film potwierdził, że prace nadal trwają, ale zostały wstrzymane przez strajk scenarzystów. Nic jednak z ich planami się nie zmieniło i nadal chcą to zrobić.

- Nie zatrudniliśmy jeszcze scenarzysty, by zaczął pisać. Na to jeszcze za wcześnie. Miejmy nadzieję, że to będzie coś naprawdę wyjątkowego. To daje nam szansę na przyjrzenie się książkom i głębsze ich przełożenie na ekrany.

Do zakończenia strajku scenarzystów postęp prac nad projektem nie ulegnie zmianie. Potencjalna data premiery nie jest też znana.