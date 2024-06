Czy odtwórca Neville'a chciałby zagrać w serialu Harry Potter? "To nie coś, na co czekam"

fot. materiały prasowe

Matthew Lewis zagrał Neville'a Longbottoma we wszystkich ośmiu filmach z serii Harry Potter. Aktor w rozmowie z People poruszył temat możliwego powrotu do franczyzy w świetle tego, że Max obecnie pracuje nad serialową adaptacją książek. Wygląda na to, że nie czeka na taką propozycję, ale zdecydowanie by się jej przyjrzał, gdyby przyszła do niego.

Czy odtwórca Neville'a chciałby zagrać w serialu Harry Potter?

Powodem, dla którego w ogóle dostałem tę pracę, było to, że mam bardzo krótki czas koncentracji. Jestem bardzo, bardzo kiepski w robieniu cokolwiek przez dłuższy czas. Miałem wiele różnych zainteresowań i pasji w życiu, ale żadną z nich już się nie zajmuję. Zakochuję się w rzeczach na zabój, a potem niemal natychmiast o nich zapominam.

Mimo to, nie odrzuca z góry powrotu do franczyzy.

To nie coś, na co czekam czy chcę zrobić, ale nie kręciłbym nosem. Jestem ciekaw, czy chcieliby pokazać Neville'a jako dorosłego człowieka, byłby zupełnie inny. Mogłoby być to ciekawe. Na pewno bym się temu przyjrzał i rozważył taką propozycję.

Informacje o serialu Harry Potter

Warner Bros. Discovery planuje, by serial był emitowany nawet przez dziesięć lat i chce zaadaptować wszystkie książki z serii Harry Potter. Pierwszy sezon ma zadebiutować w Max w 2026 roku. Na razie nie ogłoszono, kto zagra główne role.

Wiadomo jednak, że jak na razie nie powinniśmy spodziewać się znajomych twarzy na ekranie, nawet w rolach drugoplanowych. Chociażby Daniel Radcliffe, odtwórca filmowego Harry'ego Pottera, nie jest zainteresowany powrotem, ponieważ zdaje sobie sprawę, że to nowy początek i szansa dla młodych aktorów.

