Daniel Radcliffe o serialu Harry Potter i mediach społecznościowych: "Pozwólcie im nadal być dziećmi"

Daniel Radcliffe, odtwórca filmowego Harry'ego Pottera, został spytany o to, czy ma jakąś radę dla aktorów, którzy zagrają w nadchodzącej serialowej adaptacji Max. Odpowiedział, że nie, ale za to chciałby coś przekazać reszcie osób, zaangażowanych w projekt.

Daniel Radcliffe o serialu Harry Potter

Mam radę dla wszystkich innych: pozwólcie im nadal być dziećmi. Nie mogę sobie wyobrazić, jakby to było, gdybym zrobił to ponownie, ale w erze mediów społecznościowych. Nakręciliśmy filmy tuż przed nią.

Filmy z serii Harry Potter były wydawane od 2001 do 2011 roku. Daniel Radcliffe dołączył do projektu w wieku zaledwie 12 lat. Media społecznościowe i Internet były wtedy w zupełnie innej kondycji niż współcześnie, a i tak rola we franczyzie znacząco wpłynęła na jego dzieciństwo i później dorastanie. Zapewne nowa obsada będzie musiała zmierzyć się z jeszcze większym rozgłosem, niż Radcliffe, Emma Wattson i Rupert Grint wcześniej. A co za tym idzie, jeszcze większą presją.

Na pytanie, czy będzie miał okazję porozmawiać z nową obsadą, Daniel Radcliffe odpowiedział:

Nie wiem. Mam nadzieję, że kiedyś spotkam te osoby, kimkolwiek są, a wtedy może będę mógł przekazać im moje porady osobiście, ale prawdopodobnie nie każdemu.

Wiadomo, że Daniel Radcliffe nie wystąpi w serialowej adaptacji Harry'ego Pottera, ale już wcześniej wyrażał swoje wsparcie.

