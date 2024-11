Ang Lee: "Jedyne co umiem, to reżyserować". Reżyser otrzymał "japońskiego Nobla"

Ang Lee to znakomity, taiwański reżyser, który otrzymał w karierze dwie statuetki Oscara za filmy Życie Pi oraz Tajemnica Brokeback Mountain. Legendarny reżyser otrzymał niedawno nagrodę Praemium Imperiale w Tokio, która jest japońskim odpowiednikiem Nobla. W przeszłości nagrodę te w dziedzinie kina otrzymali m.in. Federico Fellini, Akira Kurosawa, Jean-Luc Godard, Martin Scorsese oraz Catherine Deneuve.

Ang Lee w rozmowie z The Hollywood Reporter opowiedział o swoim życiu, planach i opinii na temat obecnego stanu kina.

Taiwański reżyser słynie z tego, że nie boi się eksperymentów z gatunkami filmów, które kręci. Jego filmografia jest bardzo różnorodna pod tym względem. Są tam filmy akcji, filmy romantyczne, westerny, adaptacje książek. Dlaczego tak do tego podchodzi?

Bałem się stać w miejscu. Gdybym zrobił coś, co już znałem, to straciłbym swoje artystyczne dziewictwo i zrobił coś, co nie jest bardzo dobre, a to jest mój największy strach. A może bałem się zostać w jednym miejscu, bo życie takie nie jest po prostu? Życie nie pozwala nam na stanie w miejscu przez długi czas. Gdybym ciągle robił jedno i to samo, to czuję, że nie byłoby to szczere.

Przez całe życie miałem też problemy z tożsamością. Kultura, która mnie ukształtowała zdaje się rozpadać raz za razem. Moi rodzice trafili do Tajwanu z Chin i wszyscy czuliśmy się jak wyrzutki. A potem trafiłem do USA jako przybłęda. Nie wiem, jakie są moje korzenie. Są jak sen. W pewien sposób uciekłem do filmów. Tej fantazji zawsze mogłem zaufać.