Nowe zdjęcia z planu serialu Harry Potter! Jak prezentuje się główny bohater?

Prace na planie Harry'ego Pottera trwają - otrzymaliśmy kolejne przecieki zza kulis!

Harry Potter - zdjęcia z planu

Daily Mail Celebrity opublikowało na platformie X (dawniej Twitter) nowe ujęcia z serialu. Znajdują się na nich sam Harry Potter (w tej roli Dominic McLaughlin) oraz Hagrid (Nick Frost). Zostali oni zauważeni w centrum Londynu, gdy zmierzali do pubu o nazwie The Blue Maid. Panująca wśród fanów teoria głosi, że jest to wejście do Dziurawego Kotła i właśnie tam ta dwójka trafi do Ulicy Pokątnej.

Przy bliższym przyjrzeniu można zauważyć, że Hagrid ma przy sobie swoją różową parasolkę, skrywającą magiczną różdżkę. Można także zauważyć, że obok niego znajduje się jego znacznie większy dubler w realistycznej, sztucznej głowie. Możliwe, że aktor pojawia się w bliższych ujęciach, zaś z daleka zostaje zastąpiony, by wyglądać odpowiednio potężnie.

Pojawiło się także zdjęcie na profilu na Instagramie WizardingWorldDirect, ukazujące nowy Dziurawy Kocioł.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Wizarding World Direct (@wizardingworlddirect)

Harry Potter i Hagrid na planie serialu. Jest wideo!

Harry Potter - co wiadomo o serialu?

Showrunnerką serialu jest Francesca Gardiner, zaś Mark Mylod pełni rolę reżysera. Zdjęcia obecnie trwają w Wielkiej Brytanii, a pierwszy sezon będzie składał się z 10 odcinków.

W obsadzie znaleźli się Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Arabella Stanton jako Hermiona Granger, Alastair Stout jako Ron Weasley, Lox Pratt jako Draco Malfoy, Rory Wilmot jako Neville Longbottom, Leo Earley jako Seamus Finnigan, Alessia Leoni jako Parvati Patil, Sienna Moosah jako Lavender Brown, Amos Kitson jako Dudley Dursley, John Lithgow jako Albus Dumbledore, Janet McTeer jako Minerva McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape, Nick Frost jako Rubeus Hagrid, Luke Thallon jako Quirinus Quirrell, Louise Brealey jako Madam Rolanda Hooch, Paul Whitehouse jako Argus Filch, Katherine Parkinson jako Molly Weasley, Johnny Flynn jako Lucius Malfoy, Bel Powley jako Petunia Dursley, Daniel Rigby jako Vernon Dursley, Anton Lesser jako Garrick Ollivander, Bertie Carvel jako Cornelius Fudge oraz Asha Soetan jako Angelina Johnson.

Premiera serialu Harry Potter na HBO Max odbędzie się w 2027 roku.