Największa tajemnica The Last of Us OFICJALNIE rozwikłana. Fani są wściekli, krytyka z każdej strony

Oto się stało. Najważniejsze pytanie i centrum wielu kłótni na temat decyzji Joela z The Last of Us otrzymało oficjalną odpowiedź. Czy stworzenie szczepionki było możliwe?

Neil Druckmann wziął udział w 457. odcinku Sacred Symbols+ na kanale YouTube Last Stand Media, gdzie w trakcie trwającej lekko ponad godzinę rozmowie opowiedział o swoim życiu, projektach, przeszłości oraz przyszłości. Najważniejszym tematem, który poruszył była jednak sprawa Joela i The Last of Us. Kiedy w 2013 Naughty Dog zadebiutowało z tym dziełem, gracze rozpoczęli debatę na temat zasadności ostatniej decyzji głównego bohatera. Czy słusznie postąpił zabierając Ellie od Świetlików, którzy kosztem jej życia chcieli stworzyć szczepionkę, która uratowałaby świat przed morderczym kordycepsem? Ta debata ożywiła się wraz z premierą serialu od HBO, przy którym Druckmann także współpracuje.

Argumentem osób broniących Joela było to, iż nie wiadomo, czy stworzenie skutecznej szczepionki w postapokaliptycznych warunkach było w ogóle możliwe. Druckmann raz na zawsze wyjaśnił tę kwestię:

Naszą intencją było, że faktycznie udałoby im się stworzyć szczepionkę. To stawia najciekawsze filozoficzne pytanie w kwestii zachowania Joela. Czy nasza nauka była trochę chybotliwa i teraz ludzie ją kwestionują? Tak, ale taki był nasz zamiar.

Reakcje wściekłych fanów

Te słowa spotkały się z negatywnym przyjęciem fanów materiału źródłowego. Ich zdaniem taka klaryfikacja nie była wcale potrzebna i zabiła dyskusję, która toczyła się latami. Zdaniem niektórych jest to próba demonizowania Joela i jego decyzji. Wskazują też, że jest to zaprzeczenie tego, co mówiła sama gra.

To zabija cały moralny dylemat, skoro już znamy odpowiedź.

W grze można znaleźć nagrania, w których jest mowa o tym, że próbowali wynaleźć szczepionkę od odpornych ludzi wiele razy, ale takich infekcji nie da się wyleczyć szczepionkami.

Jeśli nie zostało to wprost powiedziane w materiale źródłowym, to znaczy, że nie jest prawdziwe.

O decyzji Joela szerzej pisałem w poświęconym tej kwestii artykule, w którym poruszyłem, czy stworzenie takiej szczepionki byłoby możliwe. Zachęcam do przeczytania.

