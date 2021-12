Hawkeye - czy SPOILER naprawdę zginął?! Odpowiedź leży w komiksach

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Disney

W finale Hawkeye aktor Vincent D'Onofrio powrócił jako Kingpin. Wyraźnie jest to inna wersja Wilsona Fiska, niż widzieliśmy w serialu Daredevil, bo jest on większy, silniejszy i bardziej jak w komiksie. Jednak wielu widzów na pewno się wścieknie przez scenę, w której Echo strzela w twarz Kingpina. Każdy, kto czekał na powrót kultowego złoczyńcy do MCU, mógł w tym momencie poczuć niepohamowaną wściekłość. Czy Kingpin rzeczywiście nie żyje?

fot. Disney+

Echo vs. Kingpin w komiksach

Okazuje się, że cała scena wygląda jak żywcem wyjęta z komiksu. Tak jak cała geneza Echo, która również jest dość zgodnie przenoszona na ekrany. W skrócie wygląda na to, że... Kingpin żyje! Do tego według plotek pojawi się w serialu Echo.

W komiksach Marvela postać Echo była córka mężczyzny, który pracował w organizacji przestępczej Wilsona Fiska. Tak jak w serialu został on zabity na jego rozkaz, a Echo stała się czymś w rodzaju jego adoptowanej córki. Scena z finału, w której "rzekomo" Kingpin zginął, również jest z komiksu, w którym Wilson Fisk został przez nią jedynie oślepiony na jakiś czas. Każdy kluczowy aspekt ich relacji został zaczerpnięty z komiksów, więc nie wygląda na to, by ten ważny moment szedł inną drogą. Istotny jest też fakt, że odcinek podkreślał kilkakrotnie wyjątkową siłę i wytrzymałość Fiska. W końcu po mocnym potrąceniu samochodu praktycznie niczego nie odczuł.

Marvel Studios ani twórcy nie mieli jeszcze okazji skomentować tych wydarzeń. Najpewniej zostaną o to zapytani w nadchodzących dniach. Wówczas możemy dostać potwierdzenie zaczerpnięcia pełnej genezy Echo z komiksu i przygotowanie dalszej konfrontacji z Kingpinem w serialu solowym Echo.

Echo kontra Kingpin

Do tego często dobrze poinformowany scooper, którego doniesienia przeważnie się potwierdzały, napisał na Twitterze, że nie widzieliśmy Kingpina po raz ostatni w MCU.

