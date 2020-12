Hawkeye - Hailee Steinfeld w kostiumie Kate Bishop na nowych zdjęciach z planu serialu

fot. materiały prasowe

Obecnie trwają zdjęcia do serialu Hawkeye, jednego z projektów przygotowywanych przez Marvel Studios dla platformy Disney+. Co jakiś czas do sieci trafiają nowe materiały z planu. Jak wiadomo już Hailee Steinfeld wcieli się w produkcji w postać Kate Bishop. Jednak do tej pory widzieliśmy ją tylko w cywilnym stroju w czasie kręcenia kilku scen. Nowe zdjęcia z planu to zmieniają, ponieważ po raz pierwszy pokazują aktorkę w kostiumie Bishop wraz z łukiem i kołczanem na strzały.

Możecie je obejrzeć poniżej.

https://twitter.com/BRMarvelNews/status/1336440694693617672

https://twitter.com/BRMarvelNews/status/1336450692979060743

Na razie nie znamy żadnych szczegółów fabuły serialu oprócz tego, że droga Clinta w jakiś sposób skrzyżuje się z Bishop i w widowisku zobaczymy również Yelenę Belovą oraz antagonistkę Madame Masque. Poprzednie zdjęcia sugerowały również, że Hawkeye w produkcji będzie głuchy i będzie nosił aparat słuchowy, co jest nawiązaniem do klasycznych komiksów z jego udziałem z lat 80.