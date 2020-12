The Falcon and the Winter Soldier - jeszcze jeden złoczyńca w serialu? Nowe grafiki

Marvel

The Falcon and the Winter Soldier miało zadebiutować na Disney+ jeszcze w tym roku, ale ostatecznie do tego nie dojdzie. W sieci nie ma zbyt wielu oficjalnych materiałów promujących produkcję, która ostatecznie trafi na Disney+ w 2021 roku. Pojawiają się jednak co jakiś czas wycieki grafik lub zdjęć, które mogą sugerować rozwiązania fabularne w serialu.

Głównym przeciwnikiem w produkcji Disney+ ma być Baron Zemo (Daniel Brühl), ale nowe grafiki promujące zdradzają, że nie tylko on uprzykrzy życie tytułowym bohaterom. Widzowie prawdopodobnie na ekranie zobaczą także Flag-Shashera, antagonistę, który w komiksach zapragnął zmienić sposób funkcjonowania państw bez idei narodu. Na grafikach widzimy hasło "Flag-Smashers", zatem być może będzie to nie jedna osoba, ale cała grupa przeciwników. Zobaczcie:

https://twitter.com/tfatwsbr/status/1336062751270195204

The Falcon and the Winter Soldier zadebiutuje na Disney+ w 2021 roku.