Hawkeye - nowy teaser serialu MCU. Piotr Adamczyk wygląda groźnie

Hawkeye to serial osadzony w Nowym Jorku po wydarzeniach z widowiska Avengers: Koniec gry. Drugi teaser ma kilka nowych scen. Widzimy nowe spojrzenie na czarny charakter grany przez polskiego aktora Piotra Adamczyka oraz potwierdzenie, że Linda Cardellini wraca jako Laura Barton, żona Clinta.

Potwierdzono także, że premiera Hawkeye'a będzie złożona z dwóch odcinków. Serial łącznie ma ich sześć.

Hawkeye - teaser

Piotr Adamczyk w Hawkeye

Jak widać znów jest nasz aktor widoczny w zwiastunie. Pan po lewej.

Hawkeye - o czym serial?

Clint Barton, były Avenger ma prostą misję: wrócić do rodziny na święta. Czy jest to możliwe? Być może z pomocą Kate Bishop, 22-latki, która marzy o zostaniu superbohaterką. Oboje są zmuszeni do współpracy, gdy powraca zagrożenie z przeszłości Bartona.

Hawkeye - premiera 24 listopada w platformie Disney+.