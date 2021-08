Hawkeye - czyja matka będzie złoczyńcą w serialu MCU? Zobaczymy Madame Masque?

Źródło: Marvel

Hawkeye to serial z Kinowego Uniwersum Marvela, dostępny na platformie Disney+. Jest mocno zainspirowany komiksem o tym samym tytule, którego autorem jest Matt Fraction. W związku z tym zobaczymy debiut Kate Bishop na małym ekranie, którą zagra Hailee Steinfeld. Dziewczyna będzie potencjalną następczynią Clinta Bartona, a także jego ogromną fanką. W dodatku Marvel potwierdził, że w serialu pojawi się także Swordsman, mentor Hawkeye'a, oraz przyszła superbohaterka, Maya Lopez. Jednak największą, nieodkrytą tajemnicą produkcji jest to, kto będzie głównym złoczyńcą. Fani mają jednak spekulacje na ten temat.

fot. Marvel Studios

Hawkeye - potwierdzeni złoczyńcy

Ostatnim potwierdzonym członkiem obsady serialu jest Yelena Belova (Florence Pugh), którą znamy z Czarnej Wdowy. W filmie scena po napisach wyraźnie sugeruje, że kobieta będzie czyhać na życie Clinta. W świetle tego zrobienie z niej antagonisty miałoby sens. Jednak to wciąż mało prawdopodobne, by przyszła superbohaterka MCU zabiła oryginalnego Avengersa. A że Marvel lubi późno odkrywać karty, jeśli chodzi o głównego przeciwnika w seriach na Disney+, warto rozważyć też innych kandydatów.

A nie brakuje osób, które mogłyby zająć to miejsce. W Hawkeye oprócz Yeleny pojawią się tacy złoczyńcy jak The Clown (Fra Fee), Swordsman, Echo i Tracksuit Draculas. W komiksach The Clown jest wynajętym zabójcą, więc prawdopodobnie podobna rola przypadnie mu w serialu. Swordsman i Echo dryfują na granicy między byciem herosem, a przestępcą. A Yelenę czeka piękna przyszłość w MCU, więc zostaje nam Tracksuit Draculas. Ten jednak wydaje się bardziej materiałem na chwilowe zagrożenie, z którym Clint i Kate łatwo sobie poradzą. Nikt z nich nie pasuje do głównego złoczyńcy.

The Clown (Fra Fee)

Hawkeye - zobaczymy Madame Masque?

Jest jednak jeszcze jeden złoczyńca, który może pojawić się w serialu. Pod koniec 2020 roku krążyły plotki, że postać znana jako Madame Masque pojawi się w serialu MCU na Disney+. Jest wiele wersji tej bohaterki w komiksach, ale bardzo możliwe, że w Hawkeye zobaczymy ją jako Giulettę Nefarii, córkę superzłoczyńcy Luchino Nefarii. Nie ma jednak oficjalnych informacji na ten temat, jak i aktora, który miałby ją zagrać.

Jeśli Madame Masque miałaby pojawić się w serialu, dobrą kandydatką do tej roli jest matka Kate, którą zagra utalentowana Vera Farmiga. Eleanor Bishop nie ma aż tak dużej roli w komiksach, a nawet gdyby serial postanowił rozwinąć jej relację z córką, to wciąż zaskakujący wybór, by do tak mało znaczącej postaci zatrudniono właśnie tą aktorkę. Biorąc pod uwagę to, że produkcje Marvela na Disney+ lubią zaskakiwać nas pod koniec sezonu prawdziwym złoczyńcą, którego mieliśmy pod nosem cały czas, miałoby sens, gdyby bohaterka grana przez Verę Farmigę okazała się Madame Masque. A w związku z tym - głównym przeciwnikiem naszych protagonistów.

Za to teorią stoi fakt, że Eleanor i Madame Masque są powiązane w komiksach. Na ich łamach Kate myślała, że jej matka nie żyje, by z czasem okazało się, że Eleanor nie tylko ma się dobrze, ale i rozkazuje Madame Masque, by zaatakowała jej córkę. Serial Hawkeye może pójść o krok dalej i połączyć te dwie bohaterki w jedną. To mocniej powiązałoby Madame Masque z historią i dałoby większą rolę do zagrania Verze Farmidze.

Madame Masque, Giulietta Nefaria

Hawkeye - jakie plany może mieć Madame Masque?

Połączenie Eleanor Bishop i Madame Masque mogłoby być ciekawym rozwiązaniem dla fabuły serialu. Madame Masque w wersji Giuletty Nefarii ma powiązania z Maggia, a ojciec Kate Bishop był znany z robienia interesów z przestępcami w przeszłości. To może sprawić, że rodzina głównej bohaterki może być sekretną, potężną częścią podziemia kryminalnego MCU. W związku z tym Eleanor mogłaby chcieć jeszcze większej władzy, co doprowadziłoby do skrzyżowania jej dróg z Clintem i jego następczynią.



Z drugiej strony, czwarta faza MCU jest powiązana z wydarzeniami z Endgame i pięcioletnim skokiem w czasie, dzięki któremu Eleanor mogła zniknąć z powierzchni Ziemi, by powrócić do świata, w którym ktoś już zajął jej miejsce i chciałaby je odzyskać. W ten sposób kobieta mogłaby przyjąć postać Madame Masque, by osłabić tych, którzy myślą, że są od niej silniejsi. To z kolei znów zakończyłoby się spotkaniem z naszymi protagonistami.

Co o tym myślicie i czy Madame Masque byłaby dobrym przeciwnikiem dla Clinta?