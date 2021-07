Doctor Strange 2 i Hawkeye - zabawki zdradzają interesujące szczegóły produkcji MCU

fot. Marvel Studios

Doctor Strange in the Multiverse of Madness to kolejny film Kinowego Uniwersum Marvela o losach tytułowego maga. Natomiast Hawkeye to solowy serial o przygodach tytułowego członka Avengers. W sieci pojawiła się lista figurek Funko Pop, które będą promować produkcje. W przypadku filmu można zwrócić uwagę na wersje Supreme i Defender postaci Strange'a i Wonga. Szczególnie wersja Supreme brzmi ciekawe, bo budzi spekulacje, że może nawiązywać do postaci Supreme Strange, którą zobaczymy w serialu animowanym What If... ?.

Natomiast w przypadku Hawkeye'a to możemy zobaczyć na liście figurkę Yeleny Belovej/Masked Chase. To wzbudziło spekulacje, że bohaterka przywdzieje kostium Ronina i w taki sposób będzie ścigać Clinta, aby ten odpokutował za śmierć Nataszy.

Szczegóły fabuły filmu Doctor Strange 2 są trzymane w tajemnicy. Wiadomo, że ważną rolę w projekcie odegra multiwersum, a Strange połączy siły z Wandą Maximoff. Premiera w 2022 roku. Natomiast w przypadku produkcji o Hawkeye'u to w serialu pojawi się postać Kate Bishop, która w komiksach była następczynią Clinta. Premiera projektu w 2021 roku.