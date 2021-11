Hawkeye - kto kupił wieżę Avengers? Fani mają jednego kandydata, na którego czekacie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Kto jest nowym właścicielem wieży Avengers w MCU? Według nowej fanowskiej teorii wrzuconej przez comicbook.com jest nim... Wilson Fisk, znany także jako Kingpin. Wiemy z plotek, że do roli w MCU ma powrócić Vincent D'Onofrio, który brawurowo grał go w serialach Netflixa. Co prawda, najpewniej będzie to jego alternatywna wersja stworzona dzięki konceptowi multiwersum, ale możemy być przekonani, że skoro Marvel chce zostawić aktora, nie będzie wprowadzać drastycznych zmian. Nie wiadomo, w jakim odcinku serialu Hawkeye miałoby do tego dojść.

Teoria wywodzi się od motywacji gangu, który w pierwszych odcinkach chciał ukraść zegarek znaleziony w ruinach bazy Avengers. Prawdopodobnie Fisk potrzebuje go, by otworzyć coś, co należało do Starka w ich dawnej bazie w wieży. Do tego dziennikarze dodają spekulacje, że gdy superbohaterowie byli zajęci walką z Thanosem o los galaktyki, nie bardzo miał kto bronić miasta, więc przestępcy jak Fisk mogli wykorzystać to, by umocnić swoje wpływy. Przejęcie przez taką personę dawnej bazy Avengers byłoby też istotne w sferze symbolicznej.

Jeszcze jedna rzecz wskazują na to, że Wilson Fisk może pojawić się w serialu. W komiksie Matta Fractiona i Davida Aji, na podstawie którego Hawkeye powstaje Kingpin się pojawiał. Dlatego jego przejęcie wieży wydaje się najbardziej prawdopodobne. Bardziej, niż wcześniejsze teorie o Normalnie Osbornie, czy Reedzie Richardsie z Fantastycznej Czwórki.

fot. Marvel

Co ciekawe, w ostatnich dniach na Twitterze pojawił się rzekomy "wyciek" zdjęcia Kingpina z Hawkeye'a. Według wszystkich liczących się scooperów nie jest on prawdziwy i tak Kingpin nie będzie wyglądać. Jednak sam Vincent D'Onofrio postanowił skomentować sytuację na Twitterze.

Hawkeye - kolejne odcinki w środy o 9:00 czasu polskiego na platformie Disney+. Według informacji czas trwania kolejnych dwóch odcinków łącznie wyniesie 80 minut.

https://twitter.com/vincentdonofrio/status/1464458106855960579

