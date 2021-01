Hawkeye - zdjęcie z planu sugeruje istotny wątek serialu MCU

Disney

Jeremy Renner opublikował w sieci dość sugestywne zdjęcie z planu serialu Hawkeye. Widzimy na nim aktora z kołczanem do łuku, na którym widnieje emblemat T.A.R.C.Z.Y. Wygląda więc na to, że ta organizacja odegra w serialu jakąś rolę.

Czujne oko dziennikarzy z comicbook.com jednak dostrzegło coś jeszcze. Zauważyli, że na uszach aktora znajduje się jakieś urządzenie. Traktują to jako potwierdzenie plotki o inspiracji komiksem Matta Fractiona i Davida Aji, w którym Clint Barton stracił słuch po starciu z postacią zwaną The Clown (ta osoba została obsadzona w serialu). Być może więc te kształt na uszach, który jest tutaj dostrzegalny, to jest jakiś aparat słuchowy związany z tym wątkiem.

Do tego Alaqua Cox, która wciela się w postać Maya Lopez/Echo pojawiła się na planie. Aktorka w mediach społecznościowych podzieliła się filmikiem, pokazującym pakiet gadżetów promocyjnych, które dostała od studia.

Hawkeye - premiera serialu Marvela jeszcze w 2021 roku na platformie streamingowej Disney+.