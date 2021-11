Hayao Miyazaki przemówił. Nowy film Studia Ghibli będzie "fantasy na wielką skalę"

Fot. Materiały prasowe

Hayao Miyazaki to jeden z najsłynniejszych twórców filmów animowanych, znany między innymi z takich kultowych produkcji jak Księżniczka Mononoke czy Spirited Away: W krainie Bogów. Artysta postanowił zrobić sobie przerwę od emerytury i stworzyć kolejną pracę dla Studia Ghibli, z którym od lat realizuje swoje wizje. W najnowszym wywiadzie dla The New York Times opowiedział o projekcie. Będzie to adaptacja popularnej japońskiej powieści z 1937 roku o tytule How Do You Live? autorstwa Yoshino Genzaburo. Tytuł artykułu sugeruje, że będzie to jego ostatnie zaklęcie.

Toshio Suzuki, producent Studia Ghibli, w tym samym wywiadzie opisał nadchodzącą produkcję jako fantasy na wielką skalę. Książka opowiada o piętnastoletnim chłopcu, niewielkim na swój wiek i lubiącym psoty, który musi zmierzyć się ze śmiercią swojego ojca. Tematyka powieści skupia się między innymi na dorastaniu głównego bohatera. Nie wiadomo, na ile wierna oryginałowi będzie adaptacja, ponieważ Hayao Miyazaki zwykle inspiruje się materiałem źródłowym, zamiast go odtwarzać jeden do jednego.

19. Ruchomy zamek Hauru

Hayao Miyazaki od 2014 roku nie udzielał anglojęzycznego wywiadu, więc rozmowa z The New York Times z 23 listopada 2021 roku jest czymś wyjątkowym. Twórca już kilkukrotnie przechodził na emeryturę, by ostatecznie zrezygnować z niej, by zająć się nowym projektem dla Studia Ghibli. Nie wiadomo, czy adaptacja How Do You Live? naprawdę będzie jego ostatnim filmem, czy za kilka lat znów nas zaskoczy.