Earwig and the Witch - pierwszy zwiastun nowej animacji kultowego Studio Ghibli

Wielu fanów w końcu się doczekało. Słynne, japońskie Studio Ghibli odpowiedzialne za choćby Spirited Away: W krainie Bogów i Mój sąsiad Totoro wypuszcza niedługo nową animację. To Earwig and the Witch, którego reżyserem jest Goro Miyazaki, syn legendarnego Hayao Miyazakiego, twórcy wymienionych wcześniej produkcji. Film ma zadebiutować w japońskiej telewizji. W sieci pojawił się zwiastun produkcji.

Wideo możecie obejrzeć poniżej.

Nie każda sierota chciałaby mieszkać w Domu Dziecka św. Morwalda, ale Earwig tak. Dostaje, co chce, kiedy tylko zechce, i tak jest od czasu, gdy została upuszczona na progu sierocińca jako dziecko. Ale wszystko to zmienia dzień, kiedy pewna czarownica przybywa do sierocińca i zabiera Earwig do swojego domu pełnego ukrytych pokoi, eliksirów i magii. Jednak bohaterka z pomocą gadającego kota postanawia pokazać wiedźmie, kto tu rządzi.



Earwig and the Witch - premiera filmu w Japonii 18 grudnia.