HBO 2020 - jakie nowe i powracające seriale w ramówce?

Rok rozpocznie się od tak wyczekiwanych premier jak Nowy papież, czyli kontynuacji serialu Młody papież w reżyserii zdobywcy Oscara Paola Sorrentina, historii rozgrywającej się za murami Watykanu. W rolach głównych wystąpią Jude Law oraz John Malkovich. Swoją premierę będzie też miał najnowszy sezon wyróżnionego tegoroczną Europejską Nagrodą Filmową serialu Babylon Berlin. Styczeń to także zupełnie nowe historie produkcji HBO, takie jak Avenue 5 – komedia, w której Hugh Laurie zagra kapitana turystycznego statku kosmicznego, oraz Outsider – serial na podstawie bestsellerowej powieści Stephena Kinga.

Kolejne miesiące roku 2020 przyniosą nowe premiery w wielu gatunkach filmowych. Będą to między innymi produkcje komediowe, obyczajowe, dokumentalne, horrory, thrillery; historie na podstawie powieści czy oryginalnych scenariuszy.

PREMIERY STYCZNIA 2020

Dorwać małego sezon 3 – trzeci sezon serialu przedstawiającego perypetie płatnego zabójcy, który chce zostać producentem w Hollywood. W rolach głównych ponownie Chris O'Dowd oraz Ray Romano. Premiera: 7 stycznia

Nowy papież - kontynuacja serialu pt. Młody papież w reżyserii zdobywcy Oscara Paola Sorrentina rozgrywająca się za murami Watykanu. Produkcja ponownie zagłębia się w kulisy działania Stolicy Apostolskiej, koncentrując się między innymi na naturze ludzkich pragnień, odkrywając przywary i słabości osób posiadających władzę oraz złożony charakter współczesnej wiary. W głównych rolach w kontynuacji Młodego papieża występują Jude Law oraz John Malkovich. Premiera: 10 stycznia

Outsider – w miejskim parku znalezione zostaje okaleczone ciało 11-letniego chłopca. Naoczni świadkowie i odciski palców jednoznacznie prowadzą na trop jednego z najpopularniejszych mieszkańców Flint City. Jest nim Terry Maitland – trener Little League, nauczyciel angielskiego, mąż i ojciec dwóch dziewczynek. Prowadzący sprawę detektyw Ralph Anderson, którego syn niegdyś grał w drużynie podejrzanego, zarządza szybkie i publiczne aresztowanie. Co prawda Maitland ma alibi, ale Anderson i prokuratura wkrótce dodają nowy dowód. Ich wersja wydaje się być nie do podważenia. W rolach głównych w serialu występuję: Ben Mendelsohn, Jason Bateman, Cynthia Erivo, Bill Camp, Paddy Considine. Premiera: 13 stycznia

Przystań sezon 2 – dalsze losy Alexandry, uznanej architektki, która po zagadkowej śmierci swojego męża odkrywa, że prowadził on podwójne życie u boku innej kobiety. Premiera: 17 stycznia

Avenue 5 – nowy serial HBO to komedia rozgrywająca się w świecie przyszłości, kiedy układ słoneczny stoi przed ludźmi otworem a turystka kosmiczna rozwija się w najlepsze. Hugh Laurie występuje jako kapitan, pod dowództwem którego nic nie może pójść źle. W pozostałych rolach występują: Josh Gad, Zach Woods, Nikki Amuka-Bird, Rebecca Front. Premiera: 20 stycznia

Babylon Berlin sezon 2 – wyróżniony Europejską Nagrodą Filmową 2019 serial powraca z nowym sezonem. Inspektor Gereon Rath i Charlotte Ritter mają wyjaśnić sprawę gwałtownej śmierci aktorki. Akcja serial rozpoczyna się 1929 roku, więc w Berlinie obserwujemy coraz większe napięcie społeczne i powtarzające się prowokacje. Fabuła jest inspirowana powieścią Volkera Kutschera. Premiera: 24 stycznia

Pohamuj entuzjazm sezon 10 – dziesiąty sezon wielokrotnie nagradzanego serialu HBO, którego bohaterem jest neurotyczny Larry David jako Larry David. Neurotyczna osobowość Larry’ego (Larry David) przysparza mu wielu kłopotów. Mężczyzna nie potrafi odnaleźć się w najprostszych codziennych sytuacjach. Problemem staje się dla niego zrobienie zakupów czy zapłacenie rachunków. Jest niezdarny i nietaktowny, i tylko jemu przytrafiają się rzeczy, które nie przytrafiłyby się nikomu innemu. Premiera: 20 stycznia

NOWE SERIALE HBO W PRODUKCJI

McMillions - serial dokumentalny HBO przedstawiający nieprawdopodobną acz prawdziwą historię byłego policjanta, który jako audytor bezpieczeństwa sfałszował wielką loterię Monopoly w McDonald’s. Przez dekadę ukradł w ten sposób miliony dolarów i zbudował przy tym rozległą sieć wspólników w całych Stanach Zjednoczonych. Za produkcję odpowiada Mark Wahlberg.

Spisek przeciwko Ameryce - adaptacja powieści Philipa Rotha; alternatywna historia Ameryki opowiedziana z perspektywy żydowskiej rodziny robotniczej mieszkającej w New Jersey. Fabuła podąża za rodziną w czasie, gdy obserwują oni rozwój kariery politycznej Charlesa Lindbergha – bohaterskiego lotnika i ksenofobicznego populisty zarazem, który zostaje prezydentem. Jego rządy coraz bardziej zaczynają zmierzać w stronę faszyzmu. W produkcji wystąpią: John Turturro, Winona Ryder, Zoe Kazan, Morgan Spector, Anthony Boyle, Caleb Malis

Dzień trzeci - podzielona na dwie oddzielne części sześcioodcinkowa odcinkowa produkcja HBO. Przedstawia historię Sama, który trafia na tajemniczą wyspę u wybrzeży Wielkiej Brytanii. Mężczyzna spotyka tam grupę wyspiarzy, których głównym celem jest za wszelką ceną zachowanie dotychczasowych tradycji. W serialu wystąpią: Jude Law, Naomie Harris, Katherine Waterston oraz Emily Watson.

Run - serial autorstwa Vicky Jones opowiada o Ruby, kobiecie prowadzącej dość monotonne życie. Wszystko zmienia się, gdy pewnego dnia dostaje SMSa, którego nadawca nakłania ją do wypełnienia młodzieńczego przyrzeczenia będącego zarówno obietnicą prawdziwej miłości, jak i redefinicji własnego „ja”. Pytanie, czy Ruby porzuci swoje dotychczasowe życie i wyruszy w podróż ze swoją starą miłością. W obsadzie znaleźli się: Phoebe Waller-Bridge, Merrit Wever, Domhnall Gleeson.

To wiem na pewno - rodzinna saga przedstawiająca dwie równolegle historie życia identycznych braci bliźniaków (w tej podwójnej roli Mark Ruffalo). W opowieściach tych przelatać się będą zdrada, poświęcenie i przebaczenie a wszystko na tle Ameryki XX wieku. W pozostałych rolach wystąpią: Melissa Leo, Rosie O‘Donnell, Kathryn Hahn oraz Juliette Lewis. Scenariusz i reżyseria Derek Cianfrance. Serial na podstawie nagradzanej powieści Wally Lamb o tym samym tytule.

The Undoing – miniserial produkcji HBO na podstawie książki autorstwa Jean Hanff Korelitz w Polsce wydanej pod tytułem Nie chciałaś wiedzieć. Grace Sachs żyje tak, jak zawsze chciała. Odnosi sukcesy jako terapeutka, kończy właśnie swoją pierwszą książkę. Prywatnie ma oddanego męża i synka. Jednak kilka tygodni przed opublikowaniem jej książki nagle jej życie zostaje wywrócone do góry nogami – znika jej mąż, który nie był tym, za kogo go uważała, a na domiar złego sprawa ma charakter publiczny. Grace musi zbudować swój świat na nowo. Twórcą tej produkcji jest David E. Kelley, za reżyserię odpowiada Susanne Bier. W rolach głównych wystąpią Nicole Kidman oraz Hugh Grant, partnerować im będzie Donald Sutherland.

Perry Mason – miniserial obyczajowy oparty na postaciach z powieści, której autorem jest Erle Stanley Gardner. Historia osadzona w 1932 roku w Los Angeles przedstawi losy słynnego prawnika Perry'ego Masona - żyjącego od wypłaty do wypłaty i pracującego w roli marnie opłacanego prywatnego detektywa. Masona przez cały czas prześladują wspomnienia wojenne z Francji i cierpienie z powodu rozbitego małżeństwa. W rolach głównych wystąpią: Matthew Rhys, Tatiana Maslany, John Lithgow, Chris Palk, Shea Whigham. Producentem wykonawczym serialu jest Robert Downey Jr.

Industry – serial obyczajowy w reżyserii Leny Duhnam; dzięki produkcji widz zanurzy się w świat międzynarodowych finansów, widziany oczami ambitnych dwudziestokilkulatków walczących o zabezpieczenie swojej przyszłości. Serial opowie o grupie młodych absolwentów, którzy rywalizują ze sobą o stałą pracę i stanowiska w jednym z najlepszych banków inwestycyjnych w Londynie. Wkrótce granice między byciem kolegą, przyjacielem, kochankiem i wrogiem zaczną się zacierać, a zanurzeni w kulturze firmowej młodzi ludzie zaczną definiować swoje relacje poprzez seks, narkotyki i ego, tak sami jak i poprzez umowy czy dywidendy. W obsadzie znaleźli się: David Jonsson, Nabhaan Rizwan, Sinna Mogul.

Kraina Lovecrafta - serial na podstawie powieści z 2016 roku autorstwa Matta Ruffa. Historia opowiada o 25-letnim Atticusie Blacku, który wraz ze swoją przyjaciółką Letitją oraz wujem Georgem wyrusza w podróż przez Amerykę lat 50-tych, aby odnaleźć swojego zaginionego ojca. Zaczyna się walka m.in. przetrwanie i przezwyciężenie rasistowskiego terroru białej Ameryki. Pomysłodawcami są J. J. Abrams oraz Jordan Peele, a w rolach głównych wystąpią: Jonathan Mayors, Jurnee Smollett-Bell, Michael Kenneth Williams, Elizabeth Debicki

NOWE SEZONY SERIALI PRODUKCJI HBO

W potrzebie sezon 4 - czwarty sezon serialu z Benem Sinclairem w roli pociesznego dilera marihuany, który swoją pracę traktuje jak misję.

Genialna przyjaciółka sezon 2 - drugi sezon serialu oparty będzie na drugim tomie cyklu Ferrante pt. Historia nowego nazwiska. Wracamy do opowieści zaraz po ślubie Lili ze Stefano. Gdy dziewczyna rozpoczyna tę nową drogę życia, Lenù kontynuuje swoją edukację i karierę poza dzielnicą.

Kontra sezon 7 - finałowa misja jednostki antyterrorystycznej Sekcja 20.

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem sezon 7 - John Oliver, jedna z najzabawniejszych osobowości telewizyjnych, prezentuje w programie swój własny punkt widzenia na wiele społecznych, politycznych i egzystencjalnych kwestii.

Westworld sezon 3 - zdjęcia do nowego sezonu realizowane były w Hiszpanii (w tym sceny osadzone w realiach II wojny światowej) oraz Singapurze (wizje przyszłości). W obsadzie ponownie wystąpią: Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, w nowym sezonie dołączą do nich: Aaron Paul, Vincent Cassel, Kid Cudi

Niepewne sezon 4 – czwarty sezon błyskotliwego serialu komediowego HBO, którego bohaterką jest niepewna siebie młoda Afroamerykanka.

Pokój 104 sezon 4 - kolejny sezon oryginalnej opowieści o typowym amerykańskim pokoju hotelowym i jego co noc zmieniających się, nietypowych gościach. Serial autorstwa braci Jaya i Marka Duplassów.

Los Espookys sezon 2 - kolejny sezon serialu komediowego pokazującego perypetie miłośnika horrorów i jego znajomych, którzy mają niecodzienny pomysł na biznes.

Barry sezon 3 - trzeci sezon nagradzanego serialu komediowego z Billem Haderem w roli głównej o perypetiach niskobudżetowego płatnego zabójcy, który niespodziewanie rozpoczyna przygodę z aktorstwem w Los Angeles.

Prawi Gemstonowie sezon 2 - drugi sezon opowieści o światowej sławy rodzinie teleewangelistów, których chciwość i działalność charytatywna idą od lat w parze – wszystko oczywiście w imię wyższych wartości. Serial HBO autorstwa Danny’ego McBride’a.

POZOSTAŁE NOWE SERIALE, KTÓRE DOSTĘPNE BĘDĄ W HBO GO W 2020

Cudotwórcy: Wieki ciemne - antologia serialowa z Danielem Radcliffem oraz Stevem Buscemi w rolach głównych. Akcja nowego sezonu rozgrywać się będzie w czasach średniowiecza.

Kidding sezon 2 - nagrodzony Złotym Globem Jim Carrey w drugim sezonie serialu po raz kolejn wciela się w rolę Jeffa - znanego jako Pan Pickles - legendarnego prezentera dziecięcych programów telewizyjnych, który przeżywa kryzys.

Zero Zero Zero - serial kryminalny będący adaptacją bestsellerowej powieści Roberto Saviano wydanej w Polsce pt. Zero zero zero. Jak kokaina rządzi światem. Ładunek kokainy przemycany jest z Ameryki Południowej do Europy

NOWE SERIALE PRODUKCJI HBO EUROPE

Patria (Hiszpania) - adaptacja bestsellerowej powieści Fernando Aramburu

Za scenariusz oraz produkcję odpowiada Aitor Gabilondo, natomiast za reżyserię nagrodzony na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji Pablo Trapero oraz laureat nagrody Goya Félix Viscarret. Historia osadzona w Kraju Basków toczy się na przestrzeni przeszło trzydziestu lat. Tłem wydarzeń są działania terrorystyczne separatystycznej organizacji ETA.

Björnstad (ang. Beartown) – szwedzki serial produkcji HBO Europe, na podstawie bestsellerowej powieści Fredrika Backmana pt. “Beartown”

Björnstad to opowieść o nadziei, która jednoczy niewielką społeczność, tajemnicach, które tworzą w niej podziały, ludzkiej odwadze, by sprzeciwić się większości i konsekwencjach wychowywania chłopców. Miasteczko Björnstad tętniło kiedyś życiem, ale teraz zarastają je drzewa. Lokalna młodzieżowa drużyna hokejowa ma duże szanse by wygrać półfinał krajowego turnieju i wszystkie nadzieje spoczywają teraz na nastoletnich barkach. Jest to dla nastolatków wielkie obciążenie, które staje się katalizatorem dramatycznych wydarzeń. W wyniku aktu przemocy młoda dziewczyna jest w szoku, a w miasteczku panuje chaos. Wysuwane oskarżenia zataczają coraz szersze kręgi i obciążają po kolei wszystkich mieszkańców.

Kamikaze (Dania) - na podstawie powieści Erlenda Loe pt. Muleum

Julie otrzymuje ostatnią wiadomość SMS od swojego ojca. Kilka sekund później jej rodzice i starszy brat giną w katastrofie lotniczej w Ugandzie. Dziewczyna zostaje sama w gigantycznej rezydencji. Na pierwszy rzut oka ma wszystko, o czym inni mogą tylko marzyć: jest młoda, piękna i bogata – bardzo bogata. Utrata całej rodziny pogrąża ją w rozpaczy, a ona sama zostaje zmuszona do podjęcia próby znalezienie jakiegokolwiek powodu, aby żyć dalej.

Odwilż (Polska) - reżyseria: Xawery Żuławski, scenariusz: Marta Szymanek (6 odcinków)

Szczecin, przełom zimy i wiosny. Spod pękającego lody na powierzchnię wypływa ciało młodej dziewczyny. Kim była, dlaczego zginęła, kogo po sobie zostawiła? Czy ci, którzy ją dziś opłakują, znali ją naprawdę? Te pytania i poszukiwanie odpowiedzi na nie będą dla głównej bohaterki mocnym, choć początkowo nieuświadomionym impulsem do konfrontacji z własną sytuacją: samotnej matki, odtwarzającej rolę.