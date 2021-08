HBO GO - nowości na wrzesień 2021. Pełna lista filmów i seriali

Warner Bros.

Wrzesień 2021 w HBO GO zapowiada się naprawdę ciekawie. Wśród filmowych premier widzowie będą mogli obejrzeć choćby szpiegowskie widowisko science fiction Christophera Nolana, Tenet. W nim pewien agent wyposażony zaledwie w tytułowe słowo trafia na intrygę dotyczącą czasu, która raz na zawsze może zniszczyć świat, jaki znamy. Na wielbicieli abstrakcyjnego poczucia humoru czeka komedia Jojo Rabbit, w reżyserii Taiki Waititiego. To opowieść o małym naziście, który dowiaduje się, że jego matka ukrywa w ich domu Żydówkę. Z czasem bohater zaprzyjaźnia się z dziewczyną, co nie podoba się jego wyimaginowanemu przyjacielowi, Adolfowi Hitlerowi.

Dla fanów Waititiego to nie jedyna produkcja spod ręki twórcy, która trafi do HBO GO we wrześniu. Otóż swoją premierę będzie miał również 3. sezon serialu Co robimy w ukryciu, opowieści o wampirach-współlokatorach mieszkających w Nowym Jorku. Natomiast na wielbicieli animacji dla dorosłych czekają ostatnie odcinki 5. sezonu kultowego serialu Rick i Morty. We wrześniu swoją premierę będzie miał również miniserial Sceny z życia małżeńskiego, z Jessiką Chastain i Oscarem Isaakiem w rolach głównych.

WRZESIEŃ 2021 W HBO GO:

1 września

Stargirl II, odc. 4

Cudotwórcy: Szlak oregoński, odc. 8

The Walking Dead X, odc. 11-22

Ganef

Jarmułka

Jestem twoim ojcem

Malowany ptak

Miloš Forman: Co cię nie zabije...

Obsługiwałem angielskiego króla

Sprawa rodzinna

Taniec córki Boga

2 września

Ku'damm 56, cz. 1-3 (cały sezon, powrót)

Ku'damm 59, odc. 1-3 (cały sezon, powrót)

Ku'damm 63, odc. 1-3 (cały sezon)

Galeria handlowa

Materac ma znaczenie

Poza kontekstem

Przekroczyć metę

3 września

Co robimy w ukryciu III, odc. 1-2

Czarne Jezioro III, odc. 1-8 (cały sezon)

Victor i Valentino, odc. 1-39 (cały sezon)

Power Players II, odc. 1-26 (cały sezon)

Ostatni i pierwsi ludzie

Więzienny eksperyment

Na planie, odc. 920

4 września

O zmierzchu

Wirtuoz. Pojedynek zabójców

Wojna państwa Rose

5 września

Turbulencje III, odc. 1-13 (cały sezon)

Aquaman (powrót)

Dziewczyna z portretu

Ex Machina

LEGO. Przygoda 2

Śmierć psa

6 września

Nowy Jork, epicentra, 11 września -> 2021 ½, odc. 3

Słowo na L: Generacja Q II, odc. 5

Work in progress II, odc. 5

Billions V, odc. 8

Rick i Morty V, odc. 9-10

Kieł

Pająk

7 września

Barbershop IV, odc. 4

Roswell, w Nowym Meksyku III, odc. 7

8 września

Stargirl II, odc. 5

Cudotwórcy: Szlak oregoński, odc. 9

Latarnik

Szkolny blues

Zwykła sobota

10 września

Co robimy w ukryciu III, odc. 3

Wyluzuj, Scooby Doo!, odc. 1-26

Królewska Straż, odc. 27-52

Plan doskonały

Na planie, odc. 921

11 września

Konferencja

Nastoletnia miłość

Rad

W cieniu wież: Liceum Stuyvesant 11 września (powrót)

Co się wydarzyło 11 września (powrót)

12 września

Duchy

Dziecko w drodze

Dzień Niepodległości: Odrodzenie

13 września

Sceny z życia małżeńskiego, odc. 1

Nowy Jork, epicentra, 11 września -> 2021 ½, odc. 4

Work in progress II, odc. 6

Billions V, odc. 9

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 23

Lemony Snicket: Seria niefortunnych zdarzeń

Stara panna

14 września

Słowo na L: Generacja Q II, odc. 6

Roswell, w Nowym Meksyku III, odc. 8

15 września

Sport równych szans, odc. 1

Stargirl II, odc. 6

Cudotwórcy: Szlak oregoński, odc. 10

Surogatka

Dwa ciała na plaży

Podskórny konflikt

Czekając na Harolda

Nie masz dystansu

17 września

Co robimy w ukryciu III, odc. 4

DC Super Hero Girls, odc. 1-52

Obóz na wyspie III, odc. 1-12

Antebellum

Tygrys

Na planie, odc. 922

18 września

Kibic

Nowe przebranie Nicholasa

Żyły świata

19 września

Barb i Star jadą do Vista Del Mar

Jojo Rabbit

Stambulski ogród

20 września

Sceny z życia małżeńskiego, odc. 2

Work in progress II, odc. 7

Billions V, odc. 10

Rialto

21 września

Słowo na L: Generacja Q II, odc. 7

Roswell, w Nowym Meksyku III, odc. 9

22 września

Sport równych szans, odc. 2

Stargirl II, odc. 7

23 września

Doom Patrol III, odc. 1-3

Gwiezdny pył

24 września

Co robimy w ukryciu III, odc. 5

Pora na przygodę: Odległe krainy, odc. 3

Jaś Fasola: Serial animowany II, odc. 1-52

Steven Universe IV, odc. 1-24

Lot (powrót)

Na planie, odc. 923

25 września

Odlotowy duet

Ostrza chwały

Wataha (*czeski film fabularny)

Wszystko dla dzieci

26 września

Tenet

Buzz

Za horyzontem

Założyciel

27 września

Rodzina nuklearna, odc. 1

Sceny z życia małżeńskiego, odc. 3

Work in progress II, odc. 8

Billions V, odc. 11

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 24

I szczęśliwie

28 września

Słowo na L: Generacja Q II, odc. 8

29 września

Sport równych szans, odc. 3

Stargirl II, odc. 8

Roswell, w Nowym Meksyku III, odc. 10

Kolacja po amerykańsku

30 września