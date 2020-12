HBO Max będzie dostępne w Polsce!

Zdjęcie: HBO

Gdy platforma HBO Max wystartowała w Stanach Zjednoczonych, zakładano, że będzie ona dostępna tylko tam. W Europie miało dalej działać HBO GO, jako zupełnie oddzielna platforma. Jednak dziś te ustalenia zostały zmienione. Jak poinformowało nas właśnie HBO Polska, Andy Forssell, Head of HBO Max Global, ogłosił podczas konferencji Web Summit, że serwisy streamingowe HBO, które dostępne są w Europie, zostaną upgrade'owane do HBO Max w drugiej połowie 2021 roku.

Co to dla nas oznacza? Być może w przyszłości filmy Warner Bros jak: Tom & Jerry, Godzilla vs. Kong, Mortal Kombat, Those Who Wish Me Dead, The Conjuring: The Devil Made Me Do It, In The Heights, Space Jam: A New Legacy, The Suicide Squad, Reminiscence, Malignant, Dune, The Many Saints of Newark, King Richard, Cry Macho czy Matrix 4 również w Polsce trafią do widzów w sposób hybrydowy czyli zarówno w kinie, jak i na HBO Max. Choć szczerze mówiąc mocno w to wątpimy, bo na razie ta decyzja Warner Bros. Pictures Group obejmuje jedynie USA. Wstępnie potwierdza to również Agnieszka Niburska PR Director HBO Europe, która na nasze pytanie czy kontent lokalnie będzie taki sam jak w USA odpowiedziała "Będziemy pozyskiwać kontent programowy, który może nie być dostępny dla wszystkich rynków, ale duża jego część na pewno będzie się pokrywać".

Czy użytkowników HBO GO czeka podwyżka z okazji upgrade’u do HBO Max?

"Serwisy HBO dostępne w Europie oferowane są w konkurencyjnych cenach na poszczególnych rynkach. Naszą ambicją jest utrzymanie konkurencyjności ceny także w przypadku oferowania HBO Max” mówi nam Agnieszka Niburska z HBO Europe.

Jak będzie wyglądał upgrade? Czy to będzie po prostu aktualizacja HBO GO?

"To będzie nowa aplikacja z wszystkimi funkcjonalnościami, jakie posiada aplikacja amerykańska.” odpowiada nam Agnieszka Niburska.

Jedno jest pewne w 2021 rynek kinowy w Polsce zmieni się diametralnie. Jesteśmy ciekaw jak na ową decyzję zareagują inni dystrybutorzy zarówno na światowych rynkach jak i na naszym.