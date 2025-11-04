Reklama
Powstały różne wersje zwiastuna Avengers: Doomsday. W jednej kultowa postać

Nowy przeciek dotyczący Avengers: Doomsday trafił do sieci. Odnosi się do pracy Marvel Studios nad pierwszym zwiastunem, którego rola będzie kluczowa dla przyszłości filmowego uniwersum. Co zobaczymy w trailerze?
Adam Siennica
Adam Siennica
marvel 
avengers: doomsday Disney MCU
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
33. Doktor Doom – 188 cm (Marvel) Marvel
Z różnych wiarygodnych źródeł wiemy, że w grudniu 2025 roku, wraz z premierą Avatara 3, zadebiutuje pierwszy zwiastun widowiska Avengers: Doomsday. Według nowego przecieku ze strony Kristiana Harloffa, którego doniesienia czasem się sprawdzają, Marvel Studios wytrwale pracuje nad pierwszym trailerem. Ponoć już stworzono kilka różnych wersji tej zapowiedzi i przed premierą ma zapaść decyzja, która z nich zostanie upubliczniona.

Avengers: Doomsday - co w zwiastunie?

Według jego źródła, w jednej z wersji zwiastuna mamy zobaczyć Steve’a Rogersa (dawnego Kapitana Amerykę) z Peggy Carter. Wcześniejsze plotki sugerowały, że wydarzenia pokażą ich wątek po tym, jak Rogers wrócił do niej w Avengers: Koniec gry. Oboje mają być w cywilnych ubraniach.

Ponadto czytamy, że zwiastun ma skupić się na X-Menach, a ściślej - na postaci Cyclopsa i rodzinie Summersów, natomiast Wolverine ma być raczej w tle. To największe zaskoczenie w tych doniesieniach, ponieważ odkąd powstawały filmy o X-Menach, niemal zawsze Wolverine był w centrum fabuły, a pozostali mutanci pełnili role drugoplanowe - bohater grany przez Hugha Jackmana był postacią centralną. To tylko dwa bardzo niewielkie szczegóły tego, co potencjalna zapowiedź ma pokazać.

Marvel zmieni losy uwielbianej postaci w filmach o Avengers? Jest też tajemnicze wideo braci Russo

Na razie jest to plotka, której nikt nie potwierdza ani nie dementuje. Nie wiadomo też, kiedy dokładnie zwiastun zadebiutuje w sieci. W związku z tym, że premiera kinowa filmu Avatar: Ogień i popiół odbędzie się 19 grudnia 2025 roku, można założyć, że kilka dni wcześniej Avengers: Doomsdayodsłoni karty w sieci.

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday Disney MCU
Co o tym sądzisz?
