Nowa zapowiedź Creature Commandos. Circe Anyi Chalotry z dużą rolą w DCU?

Creature Commandos to serial animowany, który zapoczątkuje DCU. Jego premiera odbędzie się już w przyszłym miesiącu. Z tej okazji w sieci pojawiła się nowa, krótka zapowiedź, w której pojawia się Circe, postać której głosu użyczy Anya Chalotra z Netflixowego Wiedźmina.

Zdaniem Daniela Richtmana, znanego i rzetelnego scoopera z branży, to może być tylko początek przygody Circe z DCU. Wiemy już, że postaci pojawiające się w animacjach mają szansę też wystąpić w wersji aktorskiej, czego przykładem jest Rick Flagg Sr. grany przez Franka Grillo. Richtman twierdzi, że Circe może mieć dużą rolę w nadchodzącym DCU, również w produkcjach aktorskich. Pokrywałoby się to z niedawnymi słowami Jamesa Gunna:

Tylko przy "ważnych rolach" szukamy aktorów, którzy mogliby ich zagrać w wersji aktorskiej. Jeśli to tylko mała postać poboczna w Creature Commandos, to nie robiliśmy obszernego castingu, który zrobiliśmy na przykład w przypadku Circe czy Niny.

To oznacza, że Anya Chalotra została obsadzona z myślą nie tylko o podkładaniu głosu tej postaci, ale również wcieleniu się w nią. Przypomnijmy, że Circe w komiksach zaczynała jako przeciwniczka Wonder Woman. To okrutna i bezwzględna czarodziejka, która spokojnie mogłaby być pierwszym większym antagonistą w DCU.

Creature Commandos - co wiadomo o serialu?

Serial będzie pierwszym projektem spod banera DCU. Potwierdzono już, że niektórzy bohaterowie z Creature Commandos pojawią się w wersji aktorskiej w nadchodzącym Supermanie. Zdjęcia z planu ujawniły, że jednym z nich jest Frank Grillo, który odgrywa rolę Ricka Flaga Sr.

Historia śledzi losy tajnego zespołu więźniów, którzy mają nadprzyrodzone moce. Potworna grupa zostaje zrekrutowana do tajnych i niebezpiecznych dla ludzi misji. Kiedy wszystkie inne środki zawodzą, do akcji zostają wysłani członkowie Creature Commandos.