HBO Max w Polsce! Jest data premiery. To nie luty, jak pisano w sieci!

HBO MAX

Kiedy premiera HBO Max w Polsce? Na oficjalnej stronie internetowej platformy ogłoszono, że będzie to 8 marca 2022 roku. Nie jest to więc luty, jak informowano w sieci bazując na doniesieniach słowackiego portalu branżowego. Wówczas przekonamy się, co dokładnie wejdzie do HBO Max i jak ta platforma zastąpi stare HBO GO.

Najprawdopodobniej ogłoszenie startu w ten sposób jest wynikiem przedwczesnego wrzucenia informacji na stronę internetową HBO Max, bo data już zniknęła. Zapytaliśmy o nią bezpośrednio HBO Polska i oto jaką odpowiedz uzyskaliśmy od Agnieszki Niburskiej, Content & Commercial PR Director w HBO Europe:

Wszystkie szczegóły dotyczące startu HBO Max będą ujawnione wkrótce.

Tak więc nie dostaliśmy 100% potwierdzenia, ale też nie otrzymaliśmy zaprzeczenia, że 8 marca otrzymamy HBO Max w Polsce.

Na razie nie wiemy, jaka jest dokładnie oferta programowa platformy. Szczegóły nie zostały podane. Ceny również nie są znane. HBO Max zastąpi na rynku HBO GO, więc jak ktoś jest subskrybentem tego serwisu, automatycznie przejdzie do HBO Max.

HBO Max - premiera w Polsce

fot. zrzut ekranu ze strony HBO Max

Tak we wrześniu 2021 roku zapowiadał HBO Max szef Johannes Larcher:

- Uruchomienie HBO Max w Europie to dla nas historyczny moment – powiedział Johannes Larcher, Head of HBO Max International. – Filmy i seriale wyprodukowane przez spółki należące do WarnerMedia, takie jak Harry Potter, Gra o tron ​​czy Teoria wielkiego podrywu mają swoich fanów w całej Europie. Serwis HBO Max został stworzony po to, aby zapewnić możliwość wygodnego i intuicyjnego oglądania ulubionych produkcji, jak również pozostałych znakomitych tytułów dostępnych w jego ofercie programowej.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.