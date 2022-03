Seriale i filmy DC w HBO MAX. Lista aktualizowana

foto. materiały prasowe

W Polsce ruszyła właśnie platforma HBO Max! Dzięki niej polscy widzowie zyskali dostęp do dość pokaźnej biblioteki produkcji opartych na komiksach DC. Na start dostaliśmy sporo seriali i filmów, które były już dostępne w HBO GO, ale jest też kilka nowości - Peacemaker, Naomi czy animowany Harley Quinn. Lista będzie się codziennie powiększać. Postanowiliśmy więc zebrać dla Was w jednym miejscu wszystkie tytuły, by ułatwić sprawdzanie zasobów tej biblioteki. News będzie często aktualizowany.

HBO MAX - PRODUKCJE AKTORSKIE

Seriale DC

Peacemaker (sezon 1)

Batwoman (sezon 1-3)

Doom Patrol (sezony 1-3)

Naomi (sezon 1)

Stargirl (sezony 1-2)

Superman i Lois (sezony 1-2)

Watchmen (sezon 1)

Krypton (sezony 1-2)

Potwór z bagien (sezon 1)

Peacemaker

Filmy DC

Aquaman

Batman Początek

Mroczny Rycerz

Mroczny Rycerz Powstaje

Green Lantern

Joker

Catwoman

Suicide Squad

Liga Sprawiedliwości

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera (wersja czarno-biała)

Ptaki Nocy i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn

Shazam!

Strażnicy (Watchmen)

Superman III

Superman: Powrót

Człowiek ze stali (Man of Steel)

Batman v Superman: Świt Sprawiedliwości

Wonder Woman

Wonder Woman 1984

Aquaman

HBO MAX - PRODUKCJE ANIMOWANE

Seriale DC

Harley Quinn (sezony 1-2)

Młodzi Tytani: Akcja! (sezony 1-7)

DC Super Hero Girls (sezony 1-2)

Harley Quinn

Filmy DC:

Legion samobójców: Piekielna misja

LEGO Batman: Film

Batman: Powrót Zamaskowanych Krzyżowców

Scooby-Doo! i Batman: Odważniaki i straszaki

Batman: Atak na Arkham

Batman: Mroczny rycerz - Powrót, część 1

Batman: Mroczny rycerz - Powrót. Część 2

Batman: Powrót jokera

Batman: Zabójczy żart

Batman: Hush

Batman i Harley Quinn