HBO Max zmienia warunki korzystania. Co ze współdzieleniem kont?

HBO Max

Każdy subskrybent HBO Max dostał maila od temacie Ważne informacje dotyczące Twoich Warunków Korzystania. Po przejściu do szczegółów możemy zobaczyć, jak wyglądają obecnie wszelkie zasady użytkowania serwisu streamingowego.

HBO Max - co ze współdzieleniem kont?

Platforma streamingowa nie ma najmniejszego zamiaru walczyć ze współdzieleniem kont w stylu tego, co zrobił Netflix. Co prawda, podkreślają, że Upoważnionymi Użytkownikami mogą być członkowie najbliższej rodziny albo gospodarstwa domowego, to nie ma żadnej wzmianki o nie zgadzaniu się na dzielenie kontem z bliskimi nie mieszkającymi z nami w jednym miejscu. Dokładnie napisano tak:

Po utworzeniu Konta HBO Max Użytkownik będzie mógł dodać do swojego Konta HBO Max maksymalnie 5 (pięciu) profili upoważnionych Użytkowników („Upoważnionych Użytkowników”). Możemy ograniczyć maksymalną liczbę Upoważnionych Użytkowników, których Użytkownik może dodać albo którzy będą mogli jednocześnie korzystać z Platformy. Upoważnionymi Użytkownikami mogą być tylko członkowie najbliższej rodziny albo gospodarstwa domowego.

Przypomnijmy, że Netflix wprowadził swoją funkcjonalność w maju. Weszła ona w życie w Polsce, w USA i wielu krajach świata. Osoby, które korzystają z naszego Netflixa, a nie są z naszego gospodarstwa domowego są blokowane. Można wykupić dodatkowy profil dla takiej osoby za 9 złotych (możemy kupić dwa przy najwyższej subskrypcji). Nadal możemy podróżować i oglądać Netflixa, którzy przygotował określone rzeczy, które musimy zrobić podczas takiego wyjazdu.