Jason Bateman zagra i wyreżyseruje nowy projekt Netflixa. Będzie to mroczny serial komediowy

fot. materiały promocyjne

Netflix wraz z Aggregate nabyli prawa do artykułu Daddy Ball pisarza Davida Gauveya Herberta, który został opublikowany przez magazyn Esquire. Serialowa adaptacja ma być ośmioodcinkowym projektem, nad którym pieczę będzie trzymał Jason Bateman znany z produkcji Ozark. Serial ukaże się pod nowym tytułem i będzie stanowić mroczną komedię.

Daddy Ball – fabuła

Historia, na której opierać się będzie produkcja dotyczy sportowych rywalizacji między dwoma mężczyznami. Fabuła pokaże dwóch ojców (obaj ze skomplikowaną przeszłością), którzy posuną się w swoich potyczkach za daleko. Pojawią się oskarżenia o prześladowanie, skorumpowanych policjantów i powiązania z mafią. Czytamy w opisie artykułu:

Zdeterminowany, by nie pójść w ślady swojego oderwanego od rzeczywistości ojca, Bobby Sanfilippo zrobił ze swoim synem coś zupełnie przeciwnego. Został uwikłany w epicką rywalizację z niejakim Johnem Reardonem, która doprowadziła tabloidy do nazwania go "poważnie chorym" i jednym z najgorszych ojców w historii sportu młodzieżowego. Historia zaczyna się w świecie Małej Ligi baseballowej i przeradza się w wojnę między dwoma drobnymi kryminalistami (ojcami). Zarówno Sanfilippo, jak i Reardon mają własne kartoteki. Ale późniejsze oskarżenia o nękanie, wiadomości tekstowe z pogróżkami i nieuzasadnione aresztowanie na zawsze zdefiniują ich rodziny. To historia o tym, jak wiele ojcowie są w stanie zrobić dla swoich synów.

Na ten moment nie jest znana data premiery.