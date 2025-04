Reżyser zapowiada Fantastyczną 4: Pierwsze kroki - żadnych superbohaterów, easter eggów i Iron Mana

Marvel

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki od Matta Shakmana obiecuje coś nowego i świeżego w MCU. Jest to produkcja, która swoją estetyką nie przypomina niczego, co od lat można obejrzeć na wielkim ekranie spod szyldu Marvel Studios. Chociaż nowy Kapitan Ameryka nie przypadł do gustu publiczności i produkcja była nękana wieloma problemami za kulisami, to nowa Fantastyczna 4 może pokazać siłę Marvela w 2025 roku.

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki... w wyścigu kosmicznym. Są nowe zdjęcia

Reżyser filmu, Matt Shakman, w rozmowie z magazynem Empire potwierdził, że akcja filmu dzieje się poza głównym światem Kinowego Uniwersum Marvela. Wedle plotek bohaterowie dopiero pod koniec produkcji mają przenieść się do Ziemi, którą znają fani MCU. Co to oznacza?

To nasze własne uniwersum, co jest wspaniale uwalniające. Nie ma innych superbohaterów. Nie ma easter eggów. Na ekranie nie pojawi się nagle Iron Man ani cokolwiek takiego. Kocham połączone uniwersum Marvela, ale dostaliśmy szansę zrobienia czegoś innego i nowego. W końcu ten świat spotka się z innymi, ale na razie jest to nasz własny zakątek.

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki- nowe materiały

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki – co wiemy o filmie?

Film przeniesie widzów do pełnego życia, retrofuturystycznego świata inspirowanego latami sześćdziesiątymi. Fantastyczna 4: Pierwsze kroki opowie historię Pierwszej Rodziny Marvela – Reeda Richardsa (Mister Fantastic), Sue Storm (Niewidzialna Kobieta), Johnny’ego Storma (Ludzka Pochodnia) i Bena Grimma (Stwór). Bohaterowie zmierzą się z największym wyzwaniem w swojej historii, stając do walki o losy Ziemi przeciwko Galactusowi i jego tajemniczej herold. Potężny złoczyńca planuje pochłonąć planetę wraz z jej mieszkańcami.

Do obsady należą Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn i Ebon Moss-Bachrach. Dołączyli do nich również Paul Walter Hauser, John Malkovich oraz Natasha Lyonne. Galactusa zagra Ralph Ineson, a w roli jego herold zobaczymy Julię Garner.

Premiera filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki zaplanowana jest na 25 lipca 2025 roku.

