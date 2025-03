Jesse Eisenberg przeczytał o ćwiczeniach wojskowych w Polsce. Tusk: "Szykuj się!"

fot. zrzut ekranu (ScreenRant)

Od niedawna Jesse Eisenberg może cieszyć się polskim obywatelstwem, które odebrał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy. W programie Tonight Show with Jimmy Fallon aktor powiedział, że dzień później zauważył wiadomość o organizowanych szkoleniach wojskowych w Polsce. Gospodarz talk-show zażartował, że zapewne niedługo aktor zostanie zaproszony na takie ćwiczenia. Sytuację skomentował premier Donald Tusk na platformie X.

Donald Tusk odpowiada Jesse Eisenbergowi

Premier podał dalej fragment wypowiedzi Jesse Eisenberga, zwracając się do niego w następujący sposób:

- Drogi Jesse, szykuj się! Jutro będę miał dla ciebie wieści.

Przypomnijmy, że premier zapewniał, iż szkolenia będą dobrowolne i "powinny być dostępne możliwie powszechnie". Będą mogły również zgłosić się kobiety, choć - jak twierdzi Donald Tusk - "wojna to jednak ciągle w większym stopniu domena mężczyzn".

Jesse Eisenberg z polskim obywatelstwem

Eisenberg to amerykański aktor o polsko-żydowskich korzeniach, który od lat wyrażał swoje zainteresowanie i bliską więź z Polską. Ważnym dla niego momentem było wyreżyserowanie i zagranie w filmie Prawdziwy ból. Zdjęcia były realizowane w naszym kraju, co dało mu możliwość "ponownego nawiązania więzi z krajem przodków". Podróż do tych terenów zmobilizowała go do aplikowania o polskie obywatelstwo, które odebrał na początku marca bieżącego roku w Nowym Jorku. Wręczył mu je prezydent RP Andrzej Duda.

