Kinowy He-Man ma datę premiery. W końcu film aktorski powstanie?

Amazon MGM Studios i Mattel Films ogłosili datę premiery filmu Masters of the Universe. Została ona ustalona na 5 czerwca 2026 roku. Wówczas zadebiutuje on w kinach w Ameryce Północnej i na świecie. Wygląda więc na to, że po latach nieudanych prób twórcy są pewni, że tym razem się uda i zrealizują tę superprodukcję.

He-Man w kinach

Za sterami najnowszej próby stworzenia kinowych przygód He-Mana stoi Travis Knight, którego Bumblebee bardzo się widzom spodobał. Autorem scenariusza jest Chris Butler. Poprzednie wersje tekstu napisali David Callaham, Aaron i Adam Nee.

Masters of the Universe - opis fabuły

Historia skupia się na 10-letnim księciu Adamie, który rozbija się na Ziemi w swoim statku kosmicznym. Zostaje on odseparowany od swojego miecza mocy. Tylko on łączy go z jego domem na planecie Eternia. Odszukanie go zajęło mu dwadzieścia lat. Teraz książę Adam musi dotrzeć do swojego domu i bronić go przed siłami Szkieletora. Aby jednak pokonał takiego potężnego przeciwnika, musi n odkryć tajemnicę swojej przeszłości i zostać He-Manem - najpotężniejszym człowiekiem w galaktyce.

Przypomnijmy, że Hollywood od lat próbuje zrobić kinowy film o He-Manie, ale wciąż nie udaje się. W ostatnich latach podchodziło do tego studio Sony Pictures, ale również platforma Netflix. Wygląda na to, że wersja Amazon MGM Studios, która ma być kinowym widowiskiem, stanie się rzeczywistością.

Będzie to druga adaptacja kreskówki. He-Man pojawił się w kinach w filmie Władcy Wszechświata w 1987 roku. Główną rolę grał Dolph Lundgren.