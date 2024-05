Grafiki promujące Deadpool & Wolverine odtwarzają kultową okładkę z komiksów

fot. materiały prasowe

Oficjalna promocja filmu Deadpool & Wolverine jeszcze nie rozkręciła się, ale do sieci trafiają wciąż materiały związane z produktami pobocznymi, które będą szerzyć zainteresowanie kinowym widowiskiem. Najnowsze to plakaty odtwarzające komiksową okładkę z 1988 roku z serii The Incredible Hulk. Tam w szponach Wolverine'a odbijał się szary Hulk, a potem obaj brutalnie walczyli ze sobą. Na plakacie filmu jest to Deadpool, a w wersji Deadpoola jest to Wolverine.

Deadpool & Wolverine - galeria

Poza tym pojawiły się nowe materiały zapowiadające Dogpoola, czyli wariant Pyskatego Najemnika z alternatywnego świata równoległego.

Deadpool & Wolverine

Deadpool & Wolverine - premiera w kinach odbędzie się 26 lipca 2024 roku.